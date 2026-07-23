Integrantes y representantes de pueblos originarios del país hicieron un llamado a preservar las lenguas indígenas, a que no desaparezcan y que los hablantes no dejen de usarlas.

Desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Sergio Bernal López, de 49 años, hablante de lengua indígena Ayöök Mixe, expresó que “a ustedes, señoras y señores, representantes de los pueblos de México, [quiero] pedirles: si alguien se acerca de algún pueblo originario solicitando apoyo no lo rechacen, escúchenlo, ayúdenlo. No permitamos que las lenguas que se hablan en México desaparezcan”.

Ante diputados y senadores, Bernal López relató que él es originario de la comunidad mixe de Totontepec, en Oaxaca, que habla, lee, escribe y enseña su lengua Ayöök Mixe y de la cual es promotor, por lo que agradeció el espacio en la Comisión Permanente.

Explicó que su lengua ya no la hablaba, sólo cuando se encontraba con algún coterráneo o lo visitaba en su casa, “pues desde que se busca trabajo uno se comunica en castellano donde sea”.

Por ello, consideró que una lengua también se deja de hablar “porque en un trabajo es motivo de burla o discriminación, lo que nos lleva a esconder nuestra identidad ancestral.

“El caso tiene otro triste antecedente: que ocho y siete décadas atrás las autoridades de la educación emitieron en el programa escolar la prohibición de que practicáramos nuestras lenguas. Los maestros castigaban a quienes la hablaran”, dijo.

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“A muchos les sucede lo mismo: dejan su pueblo, llegan a esta ciudad y se les complica cuando no hay con quien hablar su lengua o con quien platicar”, agregó.

Expuso que “sólo se encuentra, se ve, se escucha, se siente bonito, causa alegría cuando hay representaciones de lo que se hace en nuestros pueblos, como la música, el canto y las danzas”.

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