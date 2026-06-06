Metrópoli | 06-06-26 | 09:42 | Actualizada | 06-06-26 | 09:42 |

La (Semovi) informó la suspensión temporal de los trámites de control vehicular en la Ciudad de México hasta nuevo aviso debido a una falla en una plataforma externa utilizada para verificar los datos de las unidades particulares.

La dependencia explicó que la interrupción del servicio no es atribuible a sus sistemas, sino a una herramienta externa indispensable para realizar diversos procedimientos relacionados con vehículos particulares.

Para evitar afectaciones a la ciudadanía, la Semovi detalló que las personas que tengan una cita programada serán contactadas por correo electrónico y vía telefónica para reagendar su trámite.

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La dependencia señaló que la comunicación se realizará mediante: el correo notificacion.semovi@cdmx.gob.mx y el número telefónico 55 1364 0326.

Mientras que los módulos que expiden la licencia permanente, así como las licencias Tipo A y Tipo B, continúan operando con normalidad.

La Semovi aclaró que los usuarios pueden realizar citas mediante el portal oficial de la dependencia utilizando su cuenta Llave CDMX o acudir directamente a los módulos de atención.

Asimismo, recordó que los módulos brindan servicio de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, mientras que los sábados operan de 9:00 a 13:00 horas.

¿Qué módulos continúan operando para la expedición de licencias?

Los módulos de licencias permanentes, Tipo A y Tipo B continúan brindando atención de manera normal en las siguientes sedes:

  • Acoxpa (Tlalpan)
  • Azcapotzalco
  • Buenavista (Cuauhtémoc)
  • Chabacano (Cuauhtémoc)
  • Chinampac de Juárez (Iztapalapa)
  • División del Norte (Benito Juárez)
  • El Retoño (Iztapalapa)
  • El Zarco (Gustavo A. Madero)
  • Galerías de las Estrellas (Miguel Hidalgo)
  • Insurgentes – Agencias Automotrices y Empresas
  • Insurgentes – Control Vehicular, Motocicletas, Personas con Discapacidad, Antigüos, Gasolina y Ecológicas
  • Insurgentes – Foráneos
  • Macromódulo Andrés Molina Henríquez (Iztapalapa)
  • San Lorenzo Tezonco (Tláhuac)
  • Universidad (Benito Juárez)

afcl

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