La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó la suspensión temporal de los trámites de control vehicular en la Ciudad de México hasta nuevo aviso debido a una falla en una plataforma externa utilizada para verificar los datos de las unidades particulares.

La dependencia explicó que la interrupción del servicio no es atribuible a sus sistemas, sino a una herramienta externa indispensable para realizar diversos procedimientos relacionados con vehículos particulares.

Para evitar afectaciones a la ciudadanía, la Semovi detalló que las personas que tengan una cita programada serán contactadas por correo electrónico y vía telefónica para reagendar su trámite.

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La dependencia señaló que la comunicación se realizará mediante: el correo notificacion.semovi@cdmx.gob.mx y el número telefónico 55 1364 0326.

Mientras que los módulos que expiden la licencia permanente, así como las licencias Tipo A y Tipo B, continúan operando con normalidad.

La Semovi aclaró que los usuarios pueden realizar citas mediante el portal oficial de la dependencia utilizando su cuenta Llave CDMX o acudir directamente a los módulos de atención.

Asimismo, recordó que los módulos brindan servicio de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, mientras que los sábados operan de 9:00 a 13:00 horas.

¿Qué módulos continúan operando para la expedición de licencias?

Los módulos de licencias permanentes, Tipo A y Tipo B continúan brindando atención de manera normal en las siguientes sedes:

Acoxpa (Tlalpan)

Azcapotzalco

Buenavista (Cuauhtémoc)

Chabacano (Cuauhtémoc)

Chinampac de Juárez (Iztapalapa)

División del Norte (Benito Juárez)

El Retoño (Iztapalapa)

El Zarco (Gustavo A. Madero)

Galerías de las Estrellas (Miguel Hidalgo)

Insurgentes – Agencias Automotrices y Empresas

Insurgentes – Control Vehicular, Motocicletas, Personas con Discapacidad, Antigüos, Gasolina y Ecológicas

Insurgentes – Foráneos

Macromódulo Andrés Molina Henríquez (Iztapalapa)

San Lorenzo Tezonco (Tláhuac)

Universidad (Benito Juárez)

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