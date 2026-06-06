Hermosillo.— A 17 años del incendio de la Guardería ABC, los sobrevivientes son hoy jóvenes que siguen enfrentando secuelas físicas y emocionales, mientras mantienen viva una exigencia que permanece sin respuesta plena: justicia.

Este 5 de junio hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que revise el caso y atienda los pendientes que persisten, después de casi dos décadas.

“Se me hace una injusticia que siga la impunidad. Esto fue una negligencia y parece que nadie quiere hacer nada. Ojalá la Presidenta revisara el caso”, expresa José Martín Vásquez Oximea.

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El joven, uno de los sobrevivientes, recuerda que muchos aún padecen problemas respiratorios derivados de la inhalación de humo y gases tóxicos.

Señala que, pese a que cuentan con dictámenes médicos que acreditan sus afectaciones, no son reconocidos oficialmente como víctimas por las autoridades.

La misma exigencia fue compartida por Laura Fernanda Guadalupe Bustamante Domínguez, quien tenía apenas un año y siete meses cuando ocurrió la tragedia.

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A 17 años del incendio que cobró la vida de 49 niños, los sobrevivientes y los padres de las víctimas pidieron ayer durante la celebración de una misa a la presidenta Claudia Sheinbaum que se revise el caso. Foto: AMALIA ESCOBAR/EL UNIVERSAL

“Es triste y agotador luchar tantos años para conseguir justicia y que llegue a medias. Lo más importante es que esto no vuelva a repetirse. Todavía no hemos logrado esa garantía de no repetición.

“Que haya responsables en la cárcel es importante para nosotros, pero también para los niños que fallecieron y para sus familias”, expone la joven.

Manuel Ricardo, hoy de 18 años, señala la responsabilidad de las autoridades: “Me parece muy injusto. El gobierno les falló a quienes más debía proteger, que eran los niños”.

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Oraciones, lágrimas y memoria

Las actividades conmemorativas comenzaron con una misa frente a las ruinas de la guardería, donde familiares, sobrevivientes y ciudadanos recordaron a los 49 menores fallecidos el 5 de junio de 2009.

La ceremonia fue oficiada por el sacerdote Martín Everardo Peralta Pérez, quien destacó que el amor de las familias permanece intacto.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando la sobreviviente América Villarreal interpretó la canción Recuérdame.

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Posteriormente, se realizó el tradicional pase de lista de las 49 víctimas. Tras pronunciar cada nombre, familiares y ciudadanos respondieron con una frase que se ha convertido en símbolo de la lucha por la justicia: “¡No debió morir!”.

Más tarde, el arzobispo de Hermosillo, monseñor Ruy Rendón Leal, presidió una misa en la iglesia San Peregrino, donde pidió fortaleza para las familias que continúan enfrentando el dolor.

La lucha legal

El abogado Gabriel Alvarado Serrano, representante de Manos Unidas por Nuestros Niños, indica que continúan abiertos 35 juicios administrativos promovidos por sobrevivientes que buscan ser reconocidos oficialmente como lesionados.

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De esos casos, nueve ya obtuvieron resoluciones favorables y existe la expectativa de que próximamente se establezca jurisprudencia que facilite el reconocimiento del resto de las víctimas.

“Después de 17 años muchos siguen siendo revictimizados por la negativa de reconocer las lesiones que sufrieron”, señala.

Tres detenidos

Hasta ahora hay tres personas sentenciadas por su responsabilidad en la tragedia, que han sido detenidas en los últimos años.

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Nohemí López Sánchez, extitular del Departamento Delegacional de Guarderías del IMSS en Sonora, fue sentenciada a ocho años y 10 meses de prisión. La exfuncionaria se entregó de manera voluntaria a las autoridades en junio de 2024 para cumplir la condena.

Sandra Lucía Téllez Nieves, socia y copropietaria de la Guardería ABC, fue detenida en Estados Unidos, deportada y entregada a las autoridades mexicanas. Desde octubre de 2025 cumple una sentencia por homicidio y lesiones culposas en el Cereso Femenil de Hermosillo.

Roberto Copado Gutiérrez, extitular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo, fue sentenciado a cinco años y siete meses de prisión.

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Este viernes se ofició una misa frente al sitio donde estaba la guardería, en memoria de las víctimas. Foto: AMALIA ESCOBAR. EL UNIVERSAL

De manera extraoficial, familiares de las víctimas fueron informados recientemente sobre su detención en Estados Unidos y su extradición a México.

El exfuncionario fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 11, mientras continúa el proceso legal relacionado con su condena.

También están sentenciados en ausencia: Antonio Salido Suárez, Arturo César Leyva Lizárraga, Fausto Salazar Gómez, Martín Francisco Lugo Portillo, Arturo Dávila Pacheco, Jorge Luis Melchor Islas y Arturo Torres Escalante.

La marcha

Por la tarde, sobrevivientes de la tragedia, familiares de lo niños fallecidos y cientos de ciudadanos participaron en la Marcha por la Justicia, que partió de las ruinas de la guardería hasta las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora.

Con banderas rosas y azules, fotografías de las víctimas y consignas como “¡ABC nunca más!”, “¡Justicia ABC!” y “¡Ni perdón ni olvido!”, el contingente recorrió las calles de Hermosillo. Al tañido de las campanas, soltaron globos que se elevaron en memoria de los niños fallecidos.

A 17 años del incendio, la herida permanece abierta y la exigencia es la misma: “Justicia para los que murieron y para quienes viven con las secuelas de la tragedia”.

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cdm