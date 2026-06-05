Culiacán, Sin.- Los cuerpos de auxilio evacuaron a 358 personas de la zona de la avenida del Mar, en la ciudad de Mazatlán, ante el reporte de una supuesta fuga de gas en una Guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que se tenga información de personas afectadas por esta situación.

El Instituto Estatal de Protección Civil del Estado pidió a la población y conductores evitar circular o acercarse a esta zona en el puerto, ya que los cuerpos de auxilio trabajan para ubicar la supuesta fuga de gas que fue notificada.

De acuerdo a los protocolos, todo el personal de la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social y los niños fueron evacuados y trasladados a zonas seguras, así como a personas que viven o laboran en negocios u oficinas del sector.

De acuerdo a los protocolos todo el personal de la guardia del Instituto Mexicano del Seguro Social y los niños fueron evacuados y trasladados a zonas seguras. Foto: Especial

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Los elementos de seguridad colocaron cintas amarillas para marcar los perímetros que se revisan y evitar el tránsito y la circulación, no solo por la avenida del Mar, sino calles adyacentes, en tanto se ubica la posible fuga de gas y se controla la situación.

Según el reporte oficial que se tiene, hasta el momento no se localiza el origen de la supuesta fuga de gas, sin embargo, 358 personas han sido evacuadas y reubicadas en forma temporal en zonas seguras, como parte de los protocolos.

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