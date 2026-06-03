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Hermosillo. - A casi 17 años del incendio de la Guardería ABC, madres y padres integrantes del Movimiento 5 de Junio convocaron a la marcha conmemorativa que se realizará este viernes en Hermosillo para exigir justicia, preservar la memoria de las víctimas y demandar mayores garantías de protección para la niñez.
La movilización partirá a las 18:00 horas desde las antiguas instalaciones de la Guardería ABC y concluirá en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora. Los organizadores reiteraron que, a casi dos décadas de la tragedia, las demandas permanecen vigentes: justicia para las víctimas, verdad y la garantía de que una catástrofe similar no vuelva a ocurrir.
El incendio registrado el 5 de junio de 2009 en el inmueble ubicado en las calles Mecánicos y Ferrocarrileros, de la colonia Y Griega, al sur de Hermosillo, dejó un saldo de 49 niñas y niños fallecidos y 24 menores con quemaduras de segundo y tercer grado.
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Además, las secuelas físicas y emocionales continúan afectando a sobrevivientes y familiares.
Los padres señalaron que la tragedia marcó un antes y un después en la protección de la infancia en México y recordaron que, desde entonces, más de 110 niñas y niños han fallecido en estancias infantiles del país.
Destacaron que de aquella exigencia ciudadana surgió la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como “Ley 5 de Junio”, considerada uno de los principales avances legislativos en materia de protección infantil.
En un pronunciamiento, el Movimiento 5 de Junio advirtió que minimizar responsabilidades o normalizar la muerte de menores bajo el cuidado del Estado representa una afrenta al interés superior de la niñez y a la memoria de las 49 víctimas de la Guardería ABC.
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“La muerte de una niña o un niño donde el Estado está a cargo no es sólo asunto de una familia; es un tema de interés social por los dolorosos precedentes que llevaron a la ciudadanía a desconfiar de quienes tienen el deber de proteger a las infancias”, señalaron.
Bajo las consignas “5 de Junio, ni perdón ni olvido” y “ABC Nunca Más”, los padres reiteraron su llamado a mantener viva la memoria de las víctimas y continuar la lucha por la justicia.
De manera paralela, el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños convocó a una misa que se celebrará el 5 de junio a las 8:00 horas en el exterior de la Guardería ABC, como parte de las actividades de conmemoración de la tragedia.
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