Hermosillo, Son. - Luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitiera alertas sanitarias por plumas adulteradas de Ozempic®️, medicamento para adultos con diabetes, la Secretaría de Salud en Sonora hace un llamado a la población para corroborar el producto antes de adquirirlo.

En seguimiento a las alertas sanitarias emitidas por Cofepris el 26 de marzo y el 25 de mayo de 2026, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP) y de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), piden a los usuarios del medicamento extremar precauciones ante la identificación de estos productos falsificados que requieren supervisión médica para su uso seguro.

La SSP reiteró la importancia de adquirir medicamentos únicamente en establecimientos formales, como farmacias autorizadas, y evitar su compra en redes sociales, páginas de internet, aplicaciones móviles, mercados, tianguis o cualquier punto de venta informal.

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De acuerdo con la alerta sanitaria emitida el 26 de marzo, Cofepris identificó la falsificación de Ozempic®️ 1 mg, semaglutida, solución inyectable en pluma precargada, con número de lote JS7A925 en envase secundario y fecha de caducidad 06/2026, así como número de lote MP5E511 en pluma precargada y fecha de caducidad 07/2025.

De acuerdo con la alerta sanitaria emitida el 26 de marzo, Cofepris identificó la falsificación de Ozempic®️. | Foto: AP.

Asimismo, en una alerta emitida el 25 de mayo de 2026, la autoridad sanitaria informó sobre la falsificación del producto OZEMPIC®️ 0.25 mg-0.5 mg/dosis, semaglutida, solución inyectable en pluma precargada, con número de lote PP5K617 y fecha de caducidad 08/2026.

La Secretaría de Salud recomendó revisar cuidadosamente empaques, números de lote, fechas de caducidad y condiciones del producto antes de utilizar cualquier medicamento.

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En caso de detectar anomalías, diferencias en el empaque, textos en otro idioma, signos de manipulación o lotes señalados por la autoridad sanitaria, se debe evitar su uso de inmediato.

La SSP reiteró la importancia de adquirir medicamentos únicamente en establecimientos formales, como farmacias autorizadas, y evitar su compra en redes sociales, páginas de internet, aplicaciones móviles. | Foto: Especial.

Asimismo, se pide a las personas que hayan utilizado alguno de estos productos con características irregulares a suspenderlo y acudir con un profesional de la salud para una valoración médica. También se invita a reportar cualquier reacción adversa al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx, farmacovigilancia@coesprisson.gob.mx o mediante la plataforma VigiRam.

La dependencia estatal reiteró que la automedicación puede poner en riesgo la salud, por lo que todo tratamiento debe ser indicado y supervisado por personal médico.

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