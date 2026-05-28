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En redes sociales se volvió viral el video que muestra a una rata de gran tamaño dentro de las instalaciones del Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en Ciudad Obregón, Sonora.
En las imágenes se observa al roedor trepando por una de las rendijas del sistema de ventilación colocada en el techo.
Otro video captó el momento en que el animal cae del techo y termina en el suelo para posteriormente correr escapando del lugar.
Lo anterior entre los gritos de los presentes, quienes se encontraban en lo que parece ser un área para comer.
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Tras el incidente, el IMSS Sonora emitió un comunicado donde señaló que el hecho corresponde a un evento aislado y que, de forma preventiva, se reforzaron acciones de supervisión, limpieza y control sanitario.
Señaló que, de manera inmediata, personal de Conservación y Servicios Generales intervino para controlar y retirar al animal, sin que ninguna persona resultara lesionada.
“El hospital mantiene programa permanente de control integral de fauna nociva y plagas, el cual se realiza de manera periódica conforme a protocolos y calendarios establecidos”, menciona el comunicado.
Por último, el instituto refrendó su compromiso con la atención de calidad en el servicio otorgado a la derechohabiencia.
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