Tras darse a conocer el primer caso de gusano barrenador en una persona de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que “está trabajando Secretaría de Salud” y llamó a que las personas acudan al médico.

“Hay que acercarse a los médicos. ¿Cómo llega a ocurrir? Por una herida mal tratada que no se limpia. Con limpiar bien la herida es suficiente, entonces hay que ir con el médico para poder revisar en caso de que haya esta situación. Y hay información permanente para que si tienes una herida, siempre garantiza que la herida esté limpia para evitar cualquier llegada del gusano”, comentó.

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En su conferencia mañanera de este jueves 28 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que ya va a estar lista la fábrica de moscas para atacar al gusano.

“Ya va a estar lista la fábrica de moscas en Chiapas, yo creo que la vamos a inaugurar por ahí después del 20 de junio. Vamos a ir a inaugurar la planta, eso va a ayudar muchísimo al control”, dijo.

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