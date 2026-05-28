Culiacán. - Se investiga el saqueo de piezas religiosas del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en la comunidad de Higueras de Zaragoza, del municipio de Ahome, en donde feligreses descubrieron el robo del Sagrario, en donde se reserva y custodia las hostias consagradas, un copín y un relicario.

Los objetos hurtados, considerados sagrados por la comunidad católica, provocaron reclamos en las redes sociales por considerarse un acto de sacrilegio, presuntamente cometido por una persona joven en situación de calle.

Pese a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome no ha dado una información oficial sobre este caso, una de las versiones es que el responsable ya fue detenido y recuperadas las piezas religiosas.

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De acuerdo a lo que trascendió, la Fiscalía General del Estado fue notificada del robo que sufrió durante la noche del martes pasado el templo católico de la comunidad de Higueras de Zaragoza, por lo que se iniciaron las primeras investigaciones sobre este hecho que tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe.

El robo al templo católico inicialmente se divulgó en las redes sociales donde se solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar al responsable y aportar datos sobre sus características y posible ubicación.