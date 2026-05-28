Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia matutina desde Palacio Nacional para informar sobre los acontecimientos más relevantes del país.

Sigue aquí el minuto a minuto de la ponencia de la Presidenta y mantente informado.

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Nación 09:27 AM La presidenta dice que la apropiación de Canal 40 fue violenta.

Nación 09:16 AM

Nación 09:09 AM "Que lo informe la fiscalía", dice Sheinbaum Pardo sobre las fichas rojas de Interpol y el caso de los exfuncionarios acusados por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.

Nación 09:07 AM La Presidenta manda "buena vibra" para la Selección Mexicana y pide a la afición seguir las reglas de la FIFA para que sea "un buen momento para el país y para la Selección".

Nación 09:06 AM Cuestionada sobre si ve una amenaza real de injerencia extranjera en las próximas elecciones federales, la Mandataria federal responde de manera directa: “Sí, sí, puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México”.



Nación 09:01 AM Sobre la modificación de los diputados para que los magistrados electorales puedan reelegirse, la Presidenta comenta que "lo que se plantea no es que se queden 17 años, sino que puedan participar nuevamente en la elección, fue una decisión que tomó el Congreso", dice. Indica que esta modificación tendrá que regularse, para conocer bajo qué requisitos puede llevarse esto a cabo.

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Nación 08:57 AM Señala que las personas que participan en campañas en contra del gobierno son políticos del pasado que quieren volver a gobernar para beneficio propio.

Nación 08:56 AM "En mucha ocasiones cuando ha habido elecciones en Estados Unidos han querido utilizar a México para la elección, lo dijimos una vez y lo volvemos a decir: nosotros no somo piñata de nadie, cada quien a sus asuntos", dice la Presidenta sobre la relación con Estados Unidos y resalta la importancia de cuidar la integridad territorial del país y la soberanía y la independencia.



Nación 08:50 AM Claudia Sheinbaum explica el caso de la gobernadora Maru Campos: “todos los mexicanos debemos tener muy claro la colaboración, la coordinación con un gobierno extranjero, pero con límites que tienen que ver con que no haya injerencia”.

Nación 08:36 AM En medio de un contexto internacional marcado por la tensión en Medio Oriente y luego de la baja en la calificación crediticia de México por parte de Moody’s, la Mandataria federal anuncia 12 indicadores positivos de la economía mexicana: Récord en Inversión Extranjera Directa en el primer trimestre de 2026. El desempleo se ubica en solo 2.5%. La inflación se redujo y las tasas de interés también disminuyeron por los acuerdos contra la inflación y carestía para la canasta básica, la gasolina y el diésel. México, de los países con el precio más bajo en las gasolinas, a pesar del aumento del precio del petróleo por la guerra de Irán. En 2025, el déficit disminuyó en 1.5% del PIB. La deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3% al cierre del primer trimestre de 2026. Aumento récord en exportaciones y balanza comercial positiva en el primer trimestre de 2026. El salario mínimo aumentó y la pobreza laboral se encuentra en su mínimo histórico. Pemex redujo su deuda en 20 mil millones de dólares, lo que permitió mejorar su calificación crediticia. Aprobación de la Ley para la Inversión, que acelerará la inversión pública mixta en el segundo semestre de 2026. Creación de la Oficina de Inversión desde la Presidencia para facilitar la inversión privada. Los Programas del Bienestar no solo se mantienen, sino que se han implementado nuevos programas.



Nación 08:24 AM La Presidenta indica que la importancia de los 21 mil millones de pesos va más allá del monto de la inversión; destaca la producción de medicamentos y el principio activo para su producción. "Plan México significa que México produzca más de lo que necesita", indica la Mandataria federal y destaca los 15 proyectos estratégicos mexicanos que se encuentran en desarrollo. Resalta que el concepto de soberanía en el país es muy importante, por lo que da peso a la producción, desarrollo, investigación y avance de la industria farmacéutica en el país, pues dice, es de los sectores más importantes.

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Nación 08:17 AM Eduardo Clark, subsecretario menciona sobre el desarrollo de nuevos fármacos que se tienen proyectos de inversión mixta que se impulsan, como la fabricación de vacunas de ARN mensajero. Menciona que la siguiente compra de medicamentos está en proceso de concluir y se busca incentivar los productos de México con incentivos para que inviertan en nuestro país.



Nación 08:06 AM La Presidenta agradece la confianza de las farmacéutica en México y destaca la importancia de dichas inversiones. Destaca estos siete proyectos de producción de medicamentos, vinculados con la investigación por más 21 mil millones de pesos y el acuerdo con la Unión Europea en materia farmacéutica, tras la reunión que sostuvo este miércoles con Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones.



Nación 07:41 AM Las industrias farmacéuticas que invertirán en México son: ABBOTT, con 3 millones 500 mil pesos y una planta en Querétaro

Bristol Myers Squibb, con mil millones de pesos

Grupo Neolpharma, con 750 millones de pesos y se expandirá con una planta en Toluca

Opella, con 2 mil 300 millones de pesos y la ampliación de su planta en Ocoyoacac, en el Estado de México

Laboratorios Kener, con 5 mil 360 millones de pesos en sus plantas en Toluca y Chalco, Estado de México

Laboratorios Liomont, con 4 mil millones de pesos y una nueva planta en Ocoyoacac, Estado de México y la expansión de su planta en Cuajimalpa, Ciudad de México

Sanofi, con la construcción de una planta de producción de insulinas

Bayer México, con 150 millones de pesos en estudios clínicos en instituciones públicas y privadas



Nación 07:39 AM El secretario de Salud, David Kershenobich, informa sobre la inversión de empresas en el sector salud, como parte del Plan México.

Nación 07:37 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



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