Nación | 28-05-26 | 08:14 | Actualizada | 28-05-26 | 08:14 |

La Mesa Directiva del recibió en los primeros minutos de este jueves la minuta de la relacionada con la reforma al Poder Judicial.

De inmediato, la presidenta de la cámara alta, , la turnó a las comisiones dictaminadoras.

Las comisiones de Puntos Constitucionales, que preside Oscar Cantón Zetina, y de Estudios Legislativos Primera, encabezada por Manuel Huerta Ladrón de Guevara fueron convocadas a sesionar a partir de las 13:00 hrs.

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En tanto, el pleno del Senado sesionará desde las 15:00 hrs en espera de ese y el resto de los dictámenes de las minutas procedentes de la Cámara de Diputados.

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