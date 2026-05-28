Tlalnepantla, Méx.- El cuerpo embolsado de una mujer de entre 30 y 35 años fue localizado la mañana de este jueves en calles de la colonia Tenayuca, en el municipio de Tlalnepantla.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Arbolada, donde vecinos y transeúntes reportaron la presencia de un bulto envuelto en bolsas de plástico y cinta transparente, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.

Lee también Habilitan carril reversible en vía Río Hondo a Huixquilucan

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Tlalnepantla, quienes acordonaron la zona, en espera de los peritos.

Se espera la intervención de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones correspondientes a fin de determinar la identidad de la víctima y las causas de la muerte.

LL