Huixquilucan, Méx.— Con trafitambos y apoyo de personal de tránsito, el Gobierno de Huixquilucan puso en marcha un carril reversible sobre la carretera Río Hondo–Huixquilucan, en el tramo comprendido entre El Arenal y El Mirador, como parte de una estrategia para modificar la circulación vehicular en las horas pico.

El esquema inició operaciones este miércoles y contempla dos horarios de funcionamiento. El primero opera de 06:00 a 10:00 horas y el segundo de 17:00 a 22:00 horas. En esos periodos, agentes de tránsito ponen trafitambos para dividir los carriles y establecer el sentido de circulación de acuerdo con la demanda vehicular.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco indicó que esta acción también contempla la liberación de la avenida principal de San Bartolomé Coatepec, donde fueron retirados objetos que afectaban la circulación vehicular. La medida incluye también el Boulevard Loma Real.

Autoridades municipales informaron que en el primer día de operación se hubo de hasta 70% en los tiempos de traslado en la zona.

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