El fin de semana ya se siente cerca y, si tu agenda pide a gritos un plan diferente pero tu cartera te pide calma, la solución ha llegado.

Como ya es tradición, el Jueves de 2x1 en Ticketmaster regresa para consentir a los amantes del entretenimiento, abriendo la oportunidad perfecta de asegurar entradas dobles pagando solo la mitad.

Desde esperados conciertos y festivales musicales, hasta puestas en escena teatrales y eventos ideales para disfrutar en familia, hoy la cartelera se llena de descuentos atractivos.

Si no quieres quedarte fuera de las mejores experiencias, quédate a conocer la lista completa de promociones y eventos participantes para que comiences a planear tu próxima salida sin salirte de tu presupuesto.

Lista completa de eventos a 2x1 en Ticketmaster

Si eres fan de los conciertos, el teatro o los espectáculos en vivo, este jueves puede ser el momento perfecto para ahorrar.

La promoción “Jueves 2x1” de Ticketmaster México regresa con descuentos especiales en boletos para diversos eventos en el país, permitiendo comprar entradas al precio de una en funciones y conciertos seleccionados.

La oferta estará disponible únicamente por tiempo limitado y aplica en ciertas localidades participantes, por lo que muchos usuarios aprovechan para asegurar sus lugares antes de que se agoten.

CONCIERTOS

TEATRO

FAMILIARES

ESPECIALES