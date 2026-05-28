[Publicidad]
El fin de semana ya se siente cerca y, si tu agenda pide a gritos un plan diferente pero tu cartera te pide calma, la solución ha llegado.
Como ya es tradición, el Jueves de 2x1 en Ticketmaster regresa para consentir a los amantes del entretenimiento, abriendo la oportunidad perfecta de asegurar entradas dobles pagando solo la mitad.
Desde esperados conciertos y festivales musicales, hasta puestas en escena teatrales y eventos ideales para disfrutar en familia, hoy la cartelera se llena de descuentos atractivos.
Si no quieres quedarte fuera de las mejores experiencias, quédate a conocer la lista completa de promociones y eventos participantes para que comiences a planear tu próxima salida sin salirte de tu presupuesto.
Lista completa de eventos a 2x1 en Ticketmaster
Si eres fan de los conciertos, el teatro o los espectáculos en vivo, este jueves puede ser el momento perfecto para ahorrar.
La promoción “Jueves 2x1” de Ticketmaster México regresa con descuentos especiales en boletos para diversos eventos en el país, permitiendo comprar entradas al precio de una en funciones y conciertos seleccionados.
La oferta estará disponible únicamente por tiempo limitado y aplica en ciertas localidades participantes, por lo que muchos usuarios aprovechan para asegurar sus lugares antes de que se agoten.
CONCIERTOS
- Camilo Septimo
- Arath Herce
- Paty Cantú
- La Caravana del Amor
- Fernando Delgadillo
- Alizée
- Matisse
- Jorge Muñiz
- Porter
- Elefante
- Los Ángeles Negros
- Carlos Vives
- Julieta Venegas
- Los Tigres del Norte
- Metronomy
- Fracisco Céspedes
TEATRO
- Argan
- El fantasma de la ópera México
- Los monólogos de la vagina
- Mentidrags
- Esquizofrenia
- Prisma
- El Sótano
- Matilda El Musical
- Mentiras El Musical
- Descubriendo a Cri Cri
- El Diario de Ana Frank
- La Dama de Negro
FAMILIARES
- Paw Patrol
- Hansel y Gretel
- La Sirenita
- Magos Joe y Moy
- Cenicienta
- Dinosaurios al rescate
- Los hombres lobo viven en mi clóset
ESPECIALES
[Publicidad]
Más información
Descubre y Compra
Hot Sale 2026: Sam's Club lanza promoción en muebles con hasta 40% de descuento; consulta aquí la promoción
Nación
Marina reporta despliegue de fuerza operativa de 79 mil elementos navales; garantiza presencia operativa en todos los puertos
Estados
¿Quién es Omar Alejandro López Campos, suplente de Enrique Inzunza?
Nación
Suprema Corte aplaza votación sobre despenalización del aborto en Aguascalientes; alista audiencias