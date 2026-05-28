No sólo es la última guarida de El Mencho, el gobierno federal también subastará la casa en donde fue detenido el narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva, alias El Mochomo, en Culiacán, Sinaloa.

En la subasta que realizará el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) este 28 de mayo se detalla que la casa del exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva, detenido en enero de 2008, tendrá un precio de venta de salida de un millón 953 mil pesos.

La casa de dos pisos a subastarse está dentro de un terreno de 124 metros localizada en la calle Juan de la Barrera número 1970, colonia Burócratas, en el norte de Culiacán.

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Ubicada en el lote número 18, se indica que esta casa fue transferida al Indep por la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR.

El pasado domingo, EL UNIVERSAL reveló que el Indep subastará un terreno dentro del exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Tapalpa, Jalisco, el mismo en donde cayó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el cual tiene un precio base de venta de casi 13 millones de pesos.

Abandonada

Las 11 fotografías que difunde el Indep para promover la subasta de la casa de Alfredo Beltrán Leyva muestran que está abandonada y saqueada, pues incluso la taza de baño y toda la instalación eléctrica ha sido robada.

La puerta de madera está destruida y los restos, tirados en el piso lleno de polvo, tierra y basura.

La casa pintada de blanco, rojo y amarillo también carece de ventanas de vidrio y lo mismo ocurre con los enchufes de electricidad. Incluso, los cables del medidor ubicado a un costado de la puerta a la calle ha sido destruido, presuntamente para vender el cobre de los cables de electricidad.

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El portón eléctrico que alguna vez se activó para que entraran y salieran los autos de lujo del exnarcotraficante está viejo y oxidado, junto a restos de maleza que se apila por el nulo mantenimiento que se le ha dado a la casa.

En 2009, sobre este portón fue escrito el mensaje “Te amo, Mochomo. Te extrañamos. Tu niña que te ama”, el cual presuntamente fue escrito por una de sus hijas.

¿Quién es Alfredo Beltrán Leyva?

Alfredo Beltrán Leyva fue uno de los principales narcotraficantes en México, considerado un pilar en la estructura del Cártel de Sinaloa.

Originario de Badiraguato, Sinaloa, El Mochomo fue el líder de una de las facciones más poderosas del crimen organizado en México, al ser fundador y dirigente del Cártel de los Beltrán Leyva.

A lo largo de su carrera criminal, Alfredo Beltrán Leyva desempeñó un papel fundamental en el tráfico de drogas, específicamente en el traslado de grandes cantidades de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

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A finales de los 90, el Cártel de los Beltrán Leyva se consolidó como uno de los principales en el tráfico de drogas a través de México hacia Estados Unidos.

El Mochomo era considerado uno de los principales capos en la estructura de la organización de El Chapo, junto con sus hermanos Héctor, Marcos Arturo, Mario y Carlos.

Parte de sus funciones consistían en dirigir las operaciones de transporte de droga, lavado de dinero y cooptación de funcionarios públicos para la citada organización en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit.

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También tenía a su cargo ejercer el control de los grupos de sicarios conocidos como Los Pelones en el estado de Guerrero y Los Güeros en Sonora.

Tras la detención de El Mochomo, vino una captura y el abatimiento de dos de los hermanos Beltrán Leyva, por lo que el cártel se debilitó.

Actualmente, Alfredo Beltrán Leyva está recluido en una cárcel de Estados Unidos, en donde purga cadena perpetua por conspiración para traficar drogas.

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