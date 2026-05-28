Madrid.— Agentes policiacos entraron ayer en la sede en Madrid del partido de gobierno en España, PSOE, por orden del juez que instruye el llamado Caso Leire sobre una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan a este partido o al gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el exsecretario general del PSOE Santos Cerdán habría pagado “con cargo a fondos del partido” a la exmilitante Leire Díez para “atacar la correcta dirección de las investigaciones” abiertas a la mujer y al hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Así consta en uno de los autos, al que ha tenido acceso EFE, en los que el juez imputa, además de a Santos Cerdán, a la gerente del partido socialista Ana María Fuentes y al expresidente regional de la Junta de Andalucía (sur) Gaspar Zarrías. El juez del Caso Leire señala en el auto que el inicio de las actividades de estas presunta “estructura criminal” se sitúa en los días de reflexión que se tomó el presidente del gobierno en abril de 2024, cuando se supo que un juzgado madrileño estaba investigando a su mujer. Dos días después de que el presidente español publicara una carta a la ciudadanía diciendo que iba a tomar unos días de reflexión, tuvo lugar una reunión en la sede del PSOE, presidida por Cerdán, que el juez considera un “punto de inflexión”.

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A partir de este momento, Santos Cerdán encargó a la militante del PSOE Leire Díez actuaciones para desestabilizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno, según el juez. Cerdán “habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste” de esta actividad que ahora se investiga.

Por ello, el juez ha ampliado la investigación que ya tenía abierta por presuntas mordidas contra Leire Díez y ha pasado a investigar en este procedimiento al exsecretario de Organización del PSOE, entre otros.

Estas últimas actuaciones del juez del Caso Leire tienen lugar la víspera del inicio del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, acusado de prevaricación y tráfico de influencias. También el próximo 9 de junio está prevista la comparecencia judicial de la esposa del presidente del gobierno español, Begoña Gómez, en una audiencia previa; mientras que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al que el juez considera presunto “vértice” de una trama de tráfico de influencias, está citado los días 18 y 19 de junio.

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Pedro Sánchez ha admitido la “gravedad” de las investigaciones de la Audiencia Nacional conocidas ayer y ha garantizado la “total colaboración” con la justicia por parte de la dirección socialista.

Asimismo ha descartado adelantar las elecciones y ha ratificado que su objetivo y determinación es agotar la Legislatura, porque lo que a España le conviene es la estabilidad y no la “parálisis” que considera que supondría convocar ahora comicios.

Los socios de investidura del presidente del gobierno descartan impulsar o apoyar de momento una hipotética moción de censura, y la mayoría de ellos sostienen que la línea roja para retirar su apoyo al gobierno sería que se constatara una financiación ilegal del PSOE.

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“El PSOE mantendrá siempre una posición de máxima colaboración con la Justicia y de respeto absoluto a las actuaciones judiciales”, aseveró la formación.

El líder del Partido Popular (derecha), el principal de oposición, Alberto Núñez Feijóo, criticó la “situación agónica” de un gobierno “indecente” y pidió una vez más elecciones generales anticipadas.

Sánchez mantiene su apoyo a Zapatero, diciendo que “no hay motivos para cambiar esa posición”. Zapatero, en el poder entre 2004 y 2011 es sospechoso de haber influido a cambio de dinero en el rescate, con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares), de la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de Covid-19. Entre los detalles más llamativos del sumario, al que tuvo acceso la AFP, está el hallazgo en una caja fuerte de Zapatero con numerosas joyas y relojes de lujo de valor desconocido, que su entorno atribuyó a herencias familiares.

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