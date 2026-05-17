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El Partido Socialista del presidente del gobierno español,, parecía encaminado a sufrir una derrota sin precedentes en las elecciones regionales andaluzas del domingo, un posible barómetro para las nacionales del próximo año, según resultados parciales.

Andalucía, la región más poblada de , famosa por sus playas mediterráneas y ciudades turísticas como Sevilla, Granada y Córdoba, fue gobernada por los socialistas durante casi 40 años.

Pero con el 85% de los votos escrutados a las 22H15 (20H15 GMT), se proyectaba que los socialistas obtendrían solo 28 de los 109 escaños en juego, su peor resultado histórico.

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El principal partido conservador, el Partido Popular (PP), que gobierna la región desde 2019, iba camino de lograr 52 escaños, en una nueva derrota para los socialistas.

El partido de ultraderecha Vox se perfilaba para conseguir 16 escaños y convertirse en un fiel de la balanza, un papel que ya desempeñó tras las recientes elecciones regionales en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Un sondeo a pie de urna de la cadena regional Canal Sur pronosticó que el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, obtendría una nueva mayoría absoluta, pero ese resultado parecía en duda a medida que se iban conociendo los datos.

La participación provisional superaba el 64%, ocho puntos más que en las últimas elecciones, celebradas en 2022.

"Enorme peso"

Las investigaciones por corrupción contra familiares y excolaboradores de Sánchez han erosionado su popularidad en el país, incluso mientras sus choques con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con Israel aumentan su prestigio en el extranjero.

Tras las contundentes derrotas de la izquierda en las tres anteriores citas regionales, el batacazo en Andalucía sería especialmente doloroso para Sánchez, cuya candidata es su ex vicepresidenta y exministra de Hacienda María Jesús Montero.

El PP había presentado a Montero como marcada por los escándalos de corrupción socialista y como el rostro de la incompetencia del gobierno central, dado que, como ministra de Hacienda, no logró sacar adelante un presupuesto durante la actual legislatura.

Este domingo, Moreno recalcó las repercusiones a nivel nacional de los comicios en Andalucía, donde viven casi nueve millones de personas, aproximadamente el 18% de la población española.

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"Es un territorio con una enorme singularidad y un enorme peso" y "lo que pasa en Andalucía también evidentemente condiciona otras cosas", declaró el líder conservador a periodistas tras votar en la ciudad costera de Málaga.

El PP ha acordado gobiernos de coalición con Vox en Extremadura y Aragón, y no ha descartado una colaboración a nivel nacional si las próximas elecciones generales, previstas para 2027, terminan sin mayorías claras.

Esto lo diferencia de otros partidos conservadores europeos que han levantado un "cordón sanitario" en torno a la ultraderecha.

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