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está coordinando con Estados Unidos sobre una posible reanudación de los ataques contra Irán, según dos personas familiarizadas con la situación, entre ellas un oficial militar israelí. Hablaron bajo condición de anonimato debido a que estaban tratando temas de preparativos militares confidenciales.

En declaraciones a su gabinete el domingo, el primer ministro israelí, , dijo que "también estamos atentos" a Irán y que "estamos preparados para cualquier escenario".

Netanyahu mantuvo una conversación por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las tensiones regionales poco antes de que el mandatario israelí reúna a su gabinete de seguridad, según la prensa local.

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Los líderes abordaron las tensiones con Irán y las situaciones en el Líbano y Gaza, recogió el diario israelí Haaretz. Netanyahu ya había anunciado este domingo que conversaría con el presidente estadounidense, aseverando que lo hace "cada pocos días" y que se disponía también a escuchar sus impresiones sobre su reciente visita a China.

Después de producirse la llamada, Trump publicó en su red social, Truth Social, un mensaje apremiando a Irán a "ponerse las pilas", "o no quedará nada de ellos", en el marco de un posible reinicio de la guerra.

"Por supuesto, existen muchas posibilidades; estamos preparados para cualquier escenario", subrayó Netanyahu este domingo en el comunicado de su oficina que anunciaba que conversaría con Trump.

En la televisión estatal iraní, presentadores de al menos dos canales aparecieron armados durante programas en directo.

Uno de ellos, Hossein Hosseini, recibió entrenamiento básico en el manejo de armas de fuego de un miembro enmascarado de la Guardia Revolucionaria paramilitar. Hosseini simuló disparar un tiro a la bandera de los Emiratos Árabes Unidos.

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En otro canal, Mobina Nasiri afirmó que le habían enviado un arma desde una concentración en la plaza Vanak de Teherán. "Desde esta plataforma, declaro que estoy dispuesta a sacrificar mi vida por este país", dijo.

El alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán entró en vigor el 8 de abril, y desde entonces las negociaciones indirectas entre la República Islámica y los estadounidenses no han resultado en un acuerdo de paz prolongado y permanecen estancadas.

Desde que el alto el fuego entró en vigor, las autoridades israelíes han reiterado en numerosas ocasiones que sus operaciones en Medio Oriente, en el marco de la guerra con Irán, no han terminado.

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