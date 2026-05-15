Un ciudadano iraquí acusado de planear al menos 18 atentados terroristas en Europa en represalia por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, entre ellos, arrojar bombas incendiarias a un banco en Ámsterdam y apuñalar a hombres judíos en Londres, fue arrestado y acusado de apoyar a organizaciones terroristas respaldadas por Irán.

Según una denuncia hecha pública el viernes en un tribunal federal de Manhattan, Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi pretendía atacar una sinagoga de la ciudad de Nueva York el mes pasado y proporcionó a un agente encubierto fotos y mapas de centros judíos en Los Ángeles y Scottsdale, Arizona, los cuales tenía planeado atacar.

Al-Saadi también está acusado de estar implicado en dos ataques recientes en Canadá: un atentado contra una sinagoga y un tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto en marzo. Según la fiscalía federal, giró instrucciones e instó a otras personas a atacar intereses de Estados Unidos e Israel, incluso matando a estadounidenses y judíos.

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El detenido publicó sobre los ataques en Snapchat y Telegram y habló de ellos en llamadas telefónicas grabadas por un informante del FBI, cuya ayuda solicitó para planear ataques en Estados Unidos, indicó la denuncia. Al-Saadi le dijo al informante que estaba dispuesto a asesinar gente en cualquiera de esos atentados, según la denuncia.

El detenido desciende de un avión tras ser entregado a autoridades de Estados Unidos. Foto: @NewYorkFBI.

Al-Saadi, de 32 años, está acusado de asociación delictuosa para proporcionar apoyo material a Kata’ib Hizballah, un grupo militante chií iraquí respaldado por Irán, y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ambos designados como organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno estadounidense. La fiscalía federal afirmó que Al-Saadi era comandante de Kata’ib Hizballah.

También está acusado de proporcionar apoyo material para actos de terrorismo y de asociación delictuosa para bombardear un lugar de uso público. De ser declarado culpable enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.

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El director del FBI, Kash Patel, describió a Al-Saadi como un “objetivo de alto valor, responsable del terrorismo global masivo” y afirmó que su arresto fue resultado de “una misión ejecutada brillantemente” por los elementos de su agencia y socios de las fuerzas del orden.

La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, cuyos agentes investigaron a Al-Saadi como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI, afirmó que el caso “pone de relieve de manera contundente las amenazas globales que plantea el régimen iraní y sus grupos indirectos como Kata’ib Hizballah”.

Al-Saadi se mantuvo sonriente durante toda su comparecencia inicial ante el tribunal, pero no habló.

Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi sube a una camioneta blindada bajo custodia de agentes federales. Foto: @NewYorkFBI.

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A través de su abogado, se describió a sí mismo como un preso político y prisionero de guerra, y sostuvo que Estados Unidos lo persigue por su relación con Qasem Soleimani, el líder de la Guardia Revolucionaria que murió en un ataque de un dron estadounidense en 2020.

Al-Saadi no tuvo que declararse culpable o inocente. Permanecerá encarcelado, pero podría solicitar libertad bajo fianza.

Su abogado, Andrew Dalack, dijo que Al-Saadi fue arrestado en Turquía y entregado a las autoridades de Estados Unidos. En su comunicado, Patel agradeció al embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, y lo calificó de “fundamental para llevar esta misión exitosa de regreso a Estados Unidos”.

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Al-Saadi ha permanecido en aislamiento desde que llegó a una cárcel federal en Brooklyn la noche del jueves, dijo Dalack, quien añadió que ese trato era “inusual dada la naturaleza de los cargos en la denuncia”.

Eventos pasados atribuidos a Al-Saadi

Según la denuncia, Al-Saadi y allegados no identificados planearon, coordinaron y se atribuyeron la autoría de una ola de ataques en nombre de Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, miembro de Kata’ib Hizballah, desde el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero.

Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi es señalado por el presunto ataque terrorista. Foto: @NewYorkFBI.

Entre ellos figuran el atentado con bombas incendiarias contra un edificio del Bank of New York Mellon en Ámsterdam a mediados de marzo y un intento frustrado contra una oficina de Bank of America en París el 28 de marzo, indicó la denuncia. Sospechosos adolescentes ya habían sido arrestados previamente en ambos casos.

El ataque en Ámsterdam provocó un incendio y daños significativos en el edificio, pero no dejó heridos, según reportes de medios locales. Ocurrió después de una explosión frente a una escuela judía en Ámsterdam, que Al-Saadi celebró en Snapchat con un video con la marca de Ashab al-Yamin que mostraba la explosión y a los perpetradores huyendo a bordo de una motocicleta, según la denuncia penal.

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En París, la policía encontró una bomba casera elaborada con un recipiente lleno de gasolina sujeto con cinta adhesiva a fuegos artificiales. Expertos forenses determinaron que el artefacto contenía 650 gramos (unas 23 onzas) de explosivos y que podría haber producido una gran bola de fuego e iniciado un incendio considerable.

Al-Saadi se propuso el mes pasado arrojar bombas incendiarias en sitios judíos en Estados Unidos y ofreció al agente encubierto 10 mil dólares en criptomonedas para llevar a cabo ataques simultáneos contra la sinagoga de Nueva York y los centros judíos en Arizona y California, según la denuncia penal.

Después de pagarle al agente un primer depósito de 3 mil dólares por el ataque a la sinagoga, Al-Saadi lo instó a actuar lo antes posible, diciéndole en un Eventos pasados atribuidos a Al-Saadi del 6 de abril: “Quiero ver buenas noticias esta noche... no mañana, hermano”, según la denuncia.

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