Morelia, Michoacán.- El exgobernador de Michoacán y actual diputado federal, Leonel Godoy Rangel, fue citado por la Fiscalía del estado a declarar, dentro de las investigaciones relacionadas con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

El documento, de fecha 13 de mayo, señala: “Con fundamento legal en los artículos 21 de la Constitución Política Mexicana, y en términos del artículo 90, primer enunciado u oración del Código Nacional de Procedimientos Penales, que explícitamente afirma `Toda persona está obligada a presentarse ante el órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada' (cfr. Código Nacional de Procedimientos Penales, art. 90)’ y del artículo 91 del mismo cuerpo de leyes, actuando dentro de la causa penal 220/2025; misma que se instruye por el delito de homicidio calificado en agravio de CARLOS ALBERTO MANZO RODRIGUEZ, por este conducto, solicito comparezca ante esta autoridad con la finalidad de que rinda su declaración ministerial que le resulta, dentro de las actuaciones que componen la causa antes mencionada, lo cual será de manera libre y en calidad de testigo. Para tal efecto, se fijan las 12:00 doce horas del día sábado 16 de mayo del presente año, en las oficinas o instalaciones que forman la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso, Agencia Primera del Ministerio Público Investigadora. Así mismo, en caso de que exista algún inconveniente de los que señala la fundamentación legal antes invocada, o que exista algún impedimento insuperable, solicito notifique por este mismo medio, a la suscrita, lugar, fecha y hora para el efecto de llevar a cabo la diligencia que se describe en las líneas anteriores del cuerpo del presente”.

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también fue citado el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua. | Foto: Especial.

Por esa razón y dentro de la misma causa, también fue citado el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, quien convirtió su comparecencia de este viernes en un mitin político.

Campos Equihua acudió a las instalaciones de la FGE en Morelia, flanqueado por un grupo de personas que lo vitorearon, pese a que su llamado fue con relación al magnicidio de Carlos Manzo.

Tanto Ignacio Campos como Leonel Godoy y el senador Raúl Morón son señalados por la viuda de Manzo y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, de estar relacionados presuntamente en la directriz del asesinato de su esposo.

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Incluso, Godoy Rangel aceptó públicamente su amistad con Roldán Álvarez Ayala, hermano del principal autor intelectual del crimen del alcalde Carlos Manzo (Ramón Álvarez Ayala), líder en varias regiones de Michoacán del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se espera que en los próximos días también sea citado Morón Orozco, del mismo grupo político que encabeza Leonel Godoy Rangel.

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JACL/cr