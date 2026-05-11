Michoacán.- Ante la invasión y asedio del Cártel Jalisco Nueva Generación en los pueblos originarios de Michoacán, las comunidades indígenas iniciaron una jornada de acciones con bloqueos carreteros y en autopistas, para exigir mayor seguridad. De lo contrario, advierten, que ellos mismos limpiarán sus localidades del crimen organizado.

El detonante fue el ataque del pasado 7 de mayo, perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Policía Municipal de Chilchota, al servicio de esa organización criminal.

Esa ofensiva del CJNG y los elementos municipales, dejó un saldo de dos pobladores muertos a tiros: un docente y el vigilante del panteón, además de otro habitante herido.

Ese ataque fue contenido por personal del Ejército Mexicano y posteriormente de la Guardia Civil, quienes, en su avance, también fueron blanco del grupo armado.

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Comunidades indígenas bloquean carreteras en Michoacán. Foto: Especial

Acusan a policía municipal de ser brazo armado del CJNG

Las autoridades de la Jefatura de Tenencia, denunciaron que la corporación policial del municipio, fungió como otro brazo armado del grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, que perpetró el ataque contra habitantes de la comunidad, como así también lo confirmaron los reportes de las áreas federales de seguridad federales.

La alcaldesa de Chilchota, Alejandra Ortíz Suárez, sigue en silencio ante lo ocurrido y a pesar de que la corporación de seguridad a su cargo, evidenció su subordinación a ese cártel.

Ese ataque en Acachuén, la complicidad de las autoridades municipales y la impunidad y libertad con la que se mueve esa organización criminal en diferentes pueblos originarios, hizo que esa y otras comunidades levantaran la voz.

Este lunes, como parte de sus protestas, las comunidades indígenas de la Meseta Purépecha y de la Cañada de los 11 Pueblos, salió a las carreteras y autopistas, a realizar bloqueos en cinco diferentes puntos geográficos, para pedir la intervención urgente del gobierno estatal y del federal.

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Comunidades indígenas bloquean carreteras en Michoacán. Foto: Especial

Desde las 10:00 horas, empezaron a manifestarse en los tramos carreteros: Zacapu-Zamora (a la altura de la desviación a Purépero); Pátzcuaro-Uruapan (a la altura de San Juan Tumbio); Paracho-Uruapan (en el acceso a la cabecera municipal de Paracho); Cherán-Zamora (en Acachuén), así como en la Autopista Siglo 21 8en la caseta de Zirahuén).

Con lo que llamaron “Jornada Estatal por la Seguridad, la Justicia y la Paz”, los pueblos originarios, buscan exigir condiciones de seguridad, justicia y paz, para las comunidades indígenas de Michoacán.

LL