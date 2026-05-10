Monterrey, Nuevo León.- Una mujer de la tercera edad falleció durante un vuelo internacional procedente de Chicago, Illinois, lo que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo a bordo del vuelo 7771 de la aerolínea Volaris, que tenía como destino el estado de Michoacán.

De acuerdo con reportes preliminares, la pasajera comenzó a presentar complicaciones de salud mientras la aeronave se encontraba en trayecto, por lo que familiares y pasajeros solicitaron apoyo inmediato a la tripulación.

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Ante la situación, el piloto decidió desviar la ruta y aterrizar en Monterrey para que la mujer pudiera recibir atención médica especializada.

A la llegada del avión al aeropuerto, personal de auxilio y paramédicos ingresaron a la aeronave para brindarle asistencia; sin embargo, confirmaron que la pasajera ya no contaba con signos vitales.

Trascendió que la víctima tenía entre 70 y 75 años de edad y viajaba acompañada de familiares.

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Aunque hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las causas del fallecimiento, las primeras versiones apuntan a un posible problema de salud derivado de causas naturales.

Elementos de seguridad aeroportuaria y autoridades ministeriales acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y tomar conocimiento de los hechos.

La zona fue resguardada mientras se realizaban las investigaciones y el levantamiento de información dentro de la aeronave.

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El aterrizaje de emergencia generó movilización en una de las pistas del aeropuerto regiomontano, aunque las operaciones continuaron de manera normal tras la intervención de los cuerpos de emergencia.

Hasta ahora, la aerolínea no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el fallecimiento de la pasajera ni sobre las condiciones médicas que habría presentado durante el vuelo.

LL