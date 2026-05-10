Cuernavaca, Mor.- Con fotografías en las manos y el dolor convertido en consigna, madres buscadoras marcharon desde la iglesia de El Calvario al memorial de las víctimas, en puertas del Palacio de Gobierno, para lamentar que mientras el país se prepara para grandes espectáculos y celebraciones internacionales, miles de familias continúan buscando a sus desaparecidos en fosas, hospitales y carreteras.

En la explanada de Plaza de Armas en Cuernavaca, denunciaron que el entusiasmo por eventos como el Mundial de futbol contrasta con la realidad de quienes viven una ausencia permanente. En Morelos, señalaron, hay más de dos mil personas desaparecidas y a nivel nacional la cifra supera las 133 mil.

“Ojalá que así como millones de personas se reunirán para gritar un gol, también exista espacio para gritar por quienes faltan”, expresó una madre durante el pronunciamiento.

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Las madres insistieron en que detrás de cada ficha de búsqueda existe una familia detenida en el tiempo, esperando una llamada o el regreso de sus seres queridos.

También lamentaron la indiferencia social y los prejuicios que enfrentan constantemente.

Madres buscadoras marchan en Cuernavaca. Foto: Justino Miranda

“Todavía hay quienes dicen ‘algo habrá hecho’, y esa sospecha injusta hiere profundamente, rompe el tejido social y revictimiza”.

A la movilización se sumó Cinthia Salgado Estrada, quien busca a su hermano Jesús Andrés, desaparecido desde 2021. Relató que vivía en la colonia Antonio Barona, en Cuernavaca, y trabajaba en la Plaza de la Tecnología, pero un día salió de casa y nunca volvió.

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Aunque su esposa presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado no existen avances en la investigación debido a los constantes cambios de agentes del Ministerio Público.

Entre flores, lonas y fotografías, las madres reiteraron que no dejarán de salir a las calles hasta encontrar verdad y justicia para sus familiares desaparecidos.

LL