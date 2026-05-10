Édgar Sánchez, quien fue señalado por Morena de agredir a la candidata y diputada por el distrito 4 en San Pedro, Coahuila, Delia Hernández Alavarado, negó haber agredido a la candidata y refirió que simpatizantes de Morena lo agredieron inicialmente.

Sánchez, exdiputado local, publicó un video en su red social Facebook, en donde relató los hechos que sucedieron el sábado en el municipio de San Pedro. En el video menciona que circulaba en su automóvil por el bulevar Hidalgo rumbo a Torreón, tuvo que detenerse porque el semáforo se puso en rojo. En ese crucero, simpatizantes de Morena realizaban un acto de pega de calcas y le intentaron pegar propaganda en su automóvil, a lo que él se negó.

De acuerdo con su testimonio lo llaman traidor y posteriormente lo golpean en la nariz y en la nuca. Según Édgar Sánchez cuenta con las constancias médicas, fotografías, radiografías y videos que respaldan lo dicho.

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Posteriormente pidió ayuda a una policía estatal que se encontraba adelante del camino, sin embargo, no la recibió y se retiró a su casa. Posteriormente decidió regresar y confrontar a quienes los agredieron en el lugar de los hechos.

Niega agresión a Diputada de Morena

Édgar Sánchez aseguró que en ningún momento hubo una agresión a la candidata y diputada y que él únicamente quería enfrentar a quien le pegó.

“A Delia Hernández no se le golpeó, no se le tocó, no se le ejerció violencia física, ni siquiera se le dijo algo, eso es falso y condenable lo que ella dijo. Lo que hubo fue un choque entre grupos de hombres, insultos y agresiones que ella también provocó”.

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Dijo que le molesta que quieran construir una narrativa política falsa donde ahora quieren victimizarse para ver si levanta su campaña.

“Esto viene de problemas personales políticos internos dentro de Morena. Que ya tiene años existiendo. Yo lo he denunciado”, comentó Sánchez.

Según Sánchez, sigue siendo militante activo de Morena y aseguró que se trata de rencillas políticas que vienen de tiempo atrás. Sin embargo, en su perfil de Facebook ha publicado información relacionada con la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), partido aliado para esta elección del PRI.

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Inclusive, el 26 de abril publicó que regresaba a sus orígenes con la UDC, el partido que le abrió las puertas cuando iniciaba su camino político.

Édgar Sánchez asegura que asumirá las consecuencias legales que correspondan

El político mencionó que asumirá las consecuencias legales que correspondan, pero también dijo que presentará las denuncias correspondientes.

“A mí también me agredieron y agredieron a mi familia y yo he sufrido el acoso de esta diputada. Desde que está en su cargo me acusó de violencia política de género y yo gané”, agregó.

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IEC dará seguimiento a investigaciones

En un comunicado, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) informó que respecto a la denuncia de Morena, dio vista de manera inmediata a la secretaría de Gobierno del Estado, a efecto de que, en el ámbito de sus competencias, se brinde la protección correspondiente a la candidata referida.

Asimismo, el IEC dará seguimiento a las investigaciones que en su caso lleven a cabo las autoridades competentes en la materia.

El órgano electoral en Coahuila reprobó y condenó cualquier acto de violencia en contra de las candidaturas que participan en el Proceso Electoral Ordinario 2025-2026, y exhortó a simpatizantes, militantes e integrantes de las distintas fuerzas políticas a conducirse con respeto, civilidad y apego a la legalidad, a fin de que las campañas para la renovación del Congreso del Estado se desarrollen en un ambiente de paz y sin violencia.

LL