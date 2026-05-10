MEXICALI.- Roxana “N”, madre de un menor que murió por un golpe de calor por ser olvidado dentro de una camioneta durante más de 12 horas en Mexicali, fue vinculada a proceso esta madrugada y se le dictó prisión preventiva oficiosa.

Un juez de control dictó la vinculación de la madre por su probable responsabilidad por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual y dio cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La audiencia inició alrededor de las 10:00 horas del sábado y concluyó cerca de las 2:00 de este domingo.

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De acuerdo con el reporte de los servicios de emergencias, el pasado viernes 1 de mayo Roxana y el bebé habrían ido a un convivio, regresaron a casa esa noche, alrededor de las 23:00 horas, y ella entró a la casa y dejó a su hijo en la silla para bebés.

Ella despertó alrededor del mediodía del sábado y fue hasta las 13:00 horas que salió a buscar a su hijo, quien ya había fallecido. El reporte del Servicio Médico Forense (SEMEFO) determinó que la causa de muerte fue por golpe de calor y detalló que las extremidades presentabas quemaduras de primer grado.

El sábado se realizó una marcha en Mexicali para exigir justicia para Vicente.

LL