Mexicali, 9 de mayo. - Un grupo de personas marchó en Mexicali, previo a la audiencia de vinculación a proceso de Roxana, madre de Vicente, el niño de 3 años que murió por golpe de calor luego que lo dejaran dentro del vehículo durante más de 10 horas y en altas temperaturas.

Juan Carlos, padre de Vicente, encabezó la movilización y dijo a medios que el juez quinto de lo familiar del Poder Judicial del Estado entregó a su hijo a la madre de forma inmediata al comenzar el proceso para pelear la custodia, sin que fueran realizados peritajes psicológicos o sin que fuera analizado el contexto de seguridad.

La intención de la marcha fue exigir que el crimen, la muerte de Vicente, no quede impune, pero además que se garantice la no repetición de daños en otros casos.

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Fue desde la mañana cuando un grupo de personas llegó a la plaza cívica de la bandera monumental y caminó al Centro de Justicia Penal de Mexicali, donde comenzó la audiencia de vinculación a proceso, la cual inició desde la mañana de este sábado y hasta las 19:00 aún no concluye.

Roxana enfrenta cargos por homicidio por omisión impropia con dolo eventual. Desde el sábado 2 de mayo fue recluida en el penal de Mexicali, luego de que se reportara la muerte de Vicente, quien fue encontrado sin vida dentro del vehículo.

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De acuerdo con el reporte de emergencias, Roxana y el bebé habrían ido a un convivio el viernes 1 de mayo, llegaron esa noche alrededor de las 23:00 horas y ella entró a la casa y dejó a su hijo en la silla para bebés, mientras continuó despierta hasta la madrugada, cuando se quedó dormida.

Despertó alrededor del mediodía del sábado y fue hasta las 13:00 horas cuando despertó y salió a buscar a su hijo, quien ya había fallecido. El reporte del Servicio Médico Forense (SEMEFO) determinó que la causa de muerte fue por golpe de calor y detalló que las extremidades presentaban quemaduras de primer grado.

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JACL/cr