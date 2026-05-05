LA PAZ, BCS., 5 de mayo. - Un inmueble habilitado como taller clandestino donde presuntamente se realizaban modificaciones ilegales a vehículos fue asegurado en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, como parte de un operativo de seguridad.

El sitio, ubicado en la colonia Tabachines, era utilizado para alterar números de identificación vehicular, modificar unidades y falsificar documentación, con el fin de reinsertarlas en el mercado.

Vehículos robados y cartuchos asegurados

Durante el operativo, elementos de la Secretaría de Marina y Policía Estatal Preventiva aseguraron cuatro vehículos, de los cuales al menos dos cuentan con reporte de robo en el extranjero, así como cartuchos útiles de arma de fuego.

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Aseguran taller clandestino donde alteraban vehículos en La Paz, BCS; hallan unidades robadas y cartuchos. Foto: Especial.

Las investigaciones apuntan a que el lugar operaba como un taller clandestino de unidades posiblemente vinculadas a actividades delictivas.

El inmueble y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las indagatorias para determinar responsabilidades.

Este aseguramiento forma parte de los operativos recientes desplegados en la entidad para el combate al narcomenudeo y otras actividades ilícitas, ante el incremento de las confrontaciones entre grupos delictivos.

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