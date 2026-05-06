Tijuana.- La fiscal General de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, dijo que se buscará una pena de cárcel de entre 8 y 15 años para la madre del menor que falleció por golpe de calor, tras pasar toda una noche encerrado en el auto.

En declaración a medios locales, la fiscal indicó que se está armando una carpeta de investigación sólida en este caso, por lo que la pena podría ser más grande, si se comprueba que hubo agravantes.

La madre, identificada como Roxana “N”, es acusada de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, precisó la fiscal.

El domingo pasado se informó de la muerte de un menor de 3 años por golpe de calor en Mexicali, luego de que fuera olvidado toda una noche dentro de un vehículo.

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La madre dijo a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que el viernes por la noche había asistido a una fiesta y al regresar a su casa. poco antes de la medianoche, entró al domicilio olvidando al niño dentro del vehículo.

Fue hasta el sábado siguiente, después de las 13:00 horas, que recordó a su hijo.

Su cuerpo presentaba quemaduras de primer grado en brazos y muslos, confirmó el titular del Servicio Médico Forense (Semefo), Cesar González Vaca.

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Las temperaturas en Mexicali, mientras el menor estuvo encerrado en el vehículo, oscilaron entre los 30 y 34 grados. El municipio es uno de los que concentra el mayor número de muertes por golpe de calor en el país, debido a las altas temperaturas durante el periodo de canícula, que superan los 50 grados.

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