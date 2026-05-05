Tuxtla Gutiérrez. - La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró la clínica particular Santa Sofía en esta ciudad horas después del fallecimiento de la joven Jaqueline N, de 25 años, después de que fue sometida a una intervención quirúrgica por cesárea y falleció por presunta negligencia e irresponsabilidad médica no profesional.

De acuerdo con la investigación, la necropsia legal determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico secundario a hemorragia obstétrica primaria.

Familiares denunciaron que Jaqueline murió debido a complicaciones por una cesárea mal practicada en ese sanatorio particular, ubicado en la colonia San Francisco.

La intervención obstétrica derivó en una hemorragia severa; fue necesario una segunda operación quirúrgica en la que le extirparon la matriz. Ante la gravedad fue intubada sin que mediara autorización ni consentimiento de la familia.

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca informó que se realizó un cateo a dicha clínica que se encuentra en calidad de asegurada mientras se realizan las diligencias periciales y un análisis detallado del expediente clínico que emitieron los médicos que intervinieron a la fallecida desde su ingreso hasta su traslado a un hospital público donde murió.

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En este momento, explicó "se está deslindando la responsabilidad penal y administrativa por posible negligencia médica o mala práctica durante el procedimiento".

Jaqueline, agregó, ingresó para una cesárea, no obstante, según testimonios de familiares, se les informó de una complicación derivada de "una supuesta hemorragia", tras lo cual la joven fue trasladada al hospital regional público Dr. Rafael Pascacio Gamboa, donde falleció.

Por esos hechos, precisó Llaven Abarca, se trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud para verificar la documentación de la clínica. Asimismo, refirió que existen otras denuncias de pacientes que fueron intervenidos y tienen inconformidades contra la clínica Santa Sofía. Esas denuncias, también serán investigadas.

Samuel Alejandro, cónyuge de Jaqueline, dijo a medios de comunicación que ella ingresó al hospital Santa Sofía la noche del 30 de abril posterior a un control prenatal y se le canalizó a ese centro médico.

Explicó que la determinación de la cesárea fue por el volumen del neonato que fue reportado estable, no así la parturienta, cuya salud se le empezó a quebrantar después de la intervención.

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Los sangrados, añadió, evolucionaron en hemorragias incontenibles, aun cuando el personal médico consideraba que la paciente se encontraba estable y el proceso era normal.

Debido a la creciente gravedad, no obstante las repetidas transfusiones de sangre, Jaqueline fue trasladada al hospital gubernamental Dr. Rafael Pascacio Gamboa, ubicado a unas cuadras del Santa Sofía.

Samuel Alejandro dijo que los médicos detectaron que presuntamente le habían causado una lesión al hígado que agudizó su estado de salud.

Los especialistas advirtieron que por la gravedad del cuadro clínico el porcentaje de sobrevivencia de la joven madre era mínimo. Horas después se notificó su deceso.

El fiscal general pidió que la población denuncie otros casos semejantes, cualquier situación en la que no se reciba "atención médica profesional, eficiente y honesta en clínicas o sanatorios particulares”.

afcl/LL