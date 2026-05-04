Mexicali.— Un niño de tres años murió por golpe de calor en Mexicali, luego de que fuera olvidado toda una noche dentro de un vehículo. Su cuerpo presentaba quemaduras de primer grado en brazos y muslos, confirmó el titular del Servicio Médico Forense (Semefo) César González Vaca.

De acuerdo con el parte policiaco, el sábado 2 de mayo la central de emergencias recibió un reporte a las 13:30 horas de una mujer, quien alertó a las autoridades sobre un menor encerrado dentro de un carro en la avenida Capellania de la colonia La Rioja Residencial.

Cuando los oficiales llegaron, una mujer que cargaba a un niño de tres años les dijo que no respondía ni reaccionaba.

Al sitio también llegó un paramédico del cuerpo de Bomberos, quien revisó al menor y confirmó que ya no contaba con vida; se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Los agentes se presentaron con la madre de la víctima, quien explicó que el viernes por la noche asistió a una fiesta y al regresar a su casa, poco antes de la medianoche, entró al domicilio y olvidó al bebé dentro del vehículo.

Fue hasta el sábado siguiente, después de las 13:00 horas, que recordó a su hijo.

En entrevista con medios de comunicación, González Vaca explicó que —a petición del Ministerio Público— realizó una autopsia y confirmó que la causa de muerte se debió a un golpe de calor. “En la inspección general, el menor presenta buen peso y buena talla para la edad, no presenta huellas de violencia como tal. En cuanto a lesiones, el médico legista pudo observar quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, éstas producidas por el calor al que estuvo expuesto”, dijo.

Las temperaturas en Mexicali, mientras el menor estuvo encerrado en el vehículo, oscilaron entre los 30 y 34 grados.

Según registros del Semefo, en 2021 y 2022 murieron 27 personas por golpe de calor en Mexicali, en 2023 la cifra prácticamente se duplicó a 43 víctimas; para 2024 los números alcanzaron las 47 mientras que el año pasado disminuyeron a 10.