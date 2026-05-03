El video de una supuesta celebración en Culiacán luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió licencia temporal, está sacado de contexto. Las imágenes se grabaron durante una “marcha por la paz” el 26 de enero de 2025 ante el hartazgo de la ciudadanía por la violencia que se vive en la capital de Sinaloa.

La noche del 1 de mayo, Rocha solicitó licencia temporal para dejar su cargo como gobernador de Sinaloa tras la investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR), luego que Estados Unidos lo acusó de narcotráfico y delitos relacionados con armas, junto a otros 7 funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

Al día siguiente de la noticia, un video donde se observa a un grupo de personas coreando “sacaremos ese güey de Sinaloa” y pancartas con consignas como “Fuera Rocha”, se volvió viral en redes sociales con descripciones como: “De Fiesta Culiacán por la separación del cargo de gobernador de Rubén Rocha” o “Así celebran en Culiacán la salida de Rubén Rocha Moya de Sinaloa”, información falsa.

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La grabación fue realizada por Elizabeth Azueta Martínez el día 26 de enero del 2025 durante la “Marcha por la Paz”, convocada por la ciudadanía, era la segunda movilización realizada en la semana para pedir justicia por los niños Gael y Alexander de 9 y 12 años, asesinados por civiles armados. Pero también por las víctimas mortales y desaparecidos que se han registrado en medio de la guerra entre los “Chapitos” y la “Mayiza”. Además de la exigencia de la salida del entonces gobernador Rubén Rocha Moya.

Elizabeth, una ciudadana sinaloense, recuerda en entrevista con EL UNIVERSAL que el caso causó mucha indignación, lo que generó varias protestas en el estado. El domingo 26 de enero ella acudió a la convocatoria de la marcha, donde recorrió caminando desde la Catedral de Culiacán a la “Lomita” por la Av. Álvaro Obregón. Al finalizar, bandas sinaloenses también se unieron a la protesta porque a causa de la inseguridad, los músicos no tenían trabajo. “Veníamos rezagados del COVID y pues nos llega esta narcopandemia como le pusieron y obviamente, pues había menos dinero”.

De manera espontánea en medio de la protesta, dice Elizabeth, “se dio” la consigna “sacaremos ese güey de Sinaloa”, refiriéndose al ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha, una adaptación de la letra de la canción de 1984: El buey de la barranca. “En ese momento, la canción era más de protesta que de celebración” [...] “El video refleja el hartazgo que muchos sentimos y hasta inclusive de una manera pacífica”, expresa.

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Sobre la reciente viralización de la grabación reflexiona: “entiendo qué se pudo malinterpretar, pero siento que tenemos cierta responsabilidad al compartir información, siempre procurar verificar de cuándo son”.

La joven manifiesta que tras darse a conocer la noticia de la acusación de EU contra el gobernador de Sinaloa por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, entre sus paisanos se respira un sentimiento de vergüenza, “que una y otra vez seamos el tema a nivel nacional e internacional, señalados como un narcoestado o que Sinaloa tuviera un narcogobernador, o no, pero que esa sea la nota, sí generó bastante molestia, bastante indignación”.

Apela a no estigmatizar la entidad ni a los sinaloenses, “somos gente tranquila, buena, muy cálida, y alegre. Y todo eso que está pasando, obviamente ha puesto como cierto estigma hacia nosotros si ya existía, ahora es más”.

“La mayoría de nosotros estamos cansados de esta situación de vivir con miedo, de no poder salir a la calle y no saber qué puede pasar, si puedes regresar a tu casa, en qué calidad o en qué situación vas regresar a casa, es complicado, la verdad es una vida muy complicada”, dice la ciudadana Elizabeth Azueta.