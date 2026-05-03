Senadores, diputados y otros políticos de Morena se deslindaron del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y dejaron su futuro en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entrevistados por separado, diversos personajes morenistas expresaron que una vez que se ha separado de su cargo, Rocha Moya debe asumir las consecuencias de lo que resulte de las investigaciones de la FGR.

Solo el senador Gerardo Fernández Noroña externó su confianza en la inocencia del gobernador con licencia, pero advirtió que si resultara culpable “no habrá impunidad ni en ese ni en ningún otro caso”.

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El también senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que confía en la FGR, pero al ser cuestionado si tiene confianza en Rubén Rocha, respondió “no lo conozco”.

La diputada Dolores Padierna afirmó que “por fortuna”, Rocha Moya ya pidió licencia y “está ahora sí que a expensas de lo que digan las autoridades, que tienen que hacer su trabajo”.

Asistentes del VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena este domingo 3 de mayo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Asisten todos los gobernadores de Morena, menos Rocha

En el presidium del Congreso Nacional de Morena tuvieron lugar todos los gobernadores emanados del partido, menos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Tampoco estuvo presente su suplente Yeraldine Bonilla.

El Congreso Nacional arrancó a las 11:21 horas de este domingo con la presencia de 1,830 congresistas nacionales. Presentes en el templete estuvieron los representantes del Comité Ejecutivo Nacional, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo y todos los gobernadores emanados del partido, menos Sinaloa.

En el espacio ni siquiera sobraba el asiento. Deliberadamente, en la organización, no se tomó en cuenta a Sinaloa y su gobernador con licencia, tampoco algún representante del gobierno interino, tras las acusaciones de vínculos con el crimen organizado, hechas por el gobierno de Estados Unidos.

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Como representantes del CEN estaban presentes la hasta hoy presidenta Luisa María Alcalde Luján; la secretaria General, Carolina Rangel; el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán; y la secretaria de Comunicación, Camila Martínez.

Dentro del Congreso se votaron reformas al estatuto de Morena, como la creación formal del cargo de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones; la posibilidad de afiliar militancia de manera digital y que las presidencias de los Consejos estatales también se conviertan en consejerías nacionales.

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