Morelia. - El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el fin de semana paso, en un operativo conjunto con personal de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvieron a tres personas más relacionadas al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

“Estas tres personas están involucradas con Baruc ‘N’, ‘El Caos’, uno de los partícipes en la red criminal que encabezaba Jorge Armando ‘N’, ‘El Licenciado’ y/o ‘El Contador’, en Uruapan, con relación al homicidio del alcalde Carlos Manzo”.

El titular de la FGE explicó que esas personas están relacionadas indirectamente con el magnicidio y son familiares de los diferentes responsables de áreas que tenía “El Contador”, entre ellos, Baruc “N”, “El Caos”, quien tenía directamente el vínculo con los tres detenidos, la mañana del pasado domingo, en el municipio de Tarímbaro.

“Estas tres personas eran parte del área operativa de ‘El Caos’, quien era el encargado de reclutar y coordinar a los gatilleros y del robo de vehículos y que además es quien recibe a Fernando ‘N’ y a Ramiro ‘N’ el día de los hechos en la zona de Tiamba y también es quien participa en el homicidio de estos dos mismos, quienes aparecen el 10 de noviembre, asesinado en las inmediaciones de la comunidad de Capacuaro”, sostuvo.

Torres Piña indicó que, tras su detención, los tres implicados fueron trasladados por las fuerzas federales a un penal federal, donde enfrentarán su proceso legal.

Jorge Armando “N” fue detenido a finales de noviembre pasado, al ser considerado como uno de los autores intelectuales del crimen.

Estos avances serán expuestos a Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan y viuda de Manzo, quien este día sostendrá un encuentro privado en Morelia, con Carlos Torres Piña.

El fiscal dijo desconocer si en este encuentro Grecia Quiroz aportará algún dato que pruebe hubo participación de actores políticos en el homicidio de Manzo.

Agregó que la investigación se encuentra en etapa de reunir información que hile al Ayuntamiento de Uruapan con uno de los autores intelectuales, Jorge Armando “N”.

Informó que hasta ahora, ningún personaje político, incluidos los señalados por Grecia Quiroz, han sido llamados a declarar.

“Ninguna línea debe de quitarse, ninguna línea debe de dejarse de lado, toda todas deben atenderse, todas se deben de investigar, y ahorita nosotros estamos por concluir como les he dicho entre el tema de la información interna del ayuntamiento hacia uno de los autores intelectuales que es Jorge Armando; esa línea estamos ya por cerrar, Nos hace falta ahí darle seguimiento a dos tres personajes para poder lograr sus capturas, y posteriormente revisar el tema de Jorge Armando hacia algún otro vínculo que pueda ser, eso lo estamos trabajando con la FEMDO, sobre todo por el tema de delincuencia organizada.

- ¿Quiere decir que ya llamaron a algún actor pórtico a declarar?

No, no, no, todavía no se llega a esa parte”, afirmó.

Mencionó que Grecia Quiroz no ha presentado formalmente una denuncia penal contra los políticos que ha responsabilizado del crimen de su esposo: Leonel Godoy Rangel (ex gobernador de Michoacán y actual diputado federal), Raúl Moron Orozco (senador) e Ignacio Campos (ex alcalde de Uruapan).

