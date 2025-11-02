El 1 de noviembre, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado en un ataque directo, tras haber recibido amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En los últimos 15 años, el municipio se ha mantenido entre los cuatro con mayor tasa de delitos en la entidad, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hasta julio de 2025, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes en Uruapan se ubicó en 1,048, lo que lo posiciona como el tercer municipio con mayor incidencia delictiva, solo por detrás de Charo y de Morelia, que ocupa el primer lugar.

De acuerdo con la FGE, el delito con mayor número de casos en lo que va de 2025 es el de lesiones dolosas, con 534 registros, seguido del robo de vehículo con 409, amenazas con 386, robo de motocicleta con 224, narcomenudeo con 206 y homicidio doloso con 104.

En los últimos 15 años, Uruapan acumula un total de 69 mil 285 delitos. Los de mayor incidencia son el robo de vehículo (13 mil 182), las lesiones dolosas (8 mil 668), las amenazas (3 mil 922) y el narcomenudeo (2 mil 590). El año con más delitos registrados fue 2021, con un total de 5 mil 693.

El alcalde Carlos Manzo fue asesinado durante el Festival de las Velas tras meses de advertir públicamente sobre la crisis de inseguridad y la falta de apoyo por parte de autoridades federales.

Van 11 crímenes políticos en 2025

El asesinato del alcalde Carlos Manzo no se trata de un fenómeno aislado. Según datos de la plataforma “Votar entre balas”, de las organizaciones México Evalúa y Data Cívica, en lo que va de 2025 se han registrado al menos 11 actos de violencia criminal como amenazas, atentados y asesinatos contra actores políticos o sus cercanos en Michoacán.

Entre estos episodios se encuentra el ataque armado a la alcaldesa del municipio de Buenavista, Irma Moreno Mendoza, cuyo vehículo fue emboscado mientras viajaba en carretera en septiembre pasado. El mismo mes, el secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán, Aldo Gutiérrez, fue herido de bala al llegar a su propia oficina.

En agosto, un domicilio de la alcaldesa de Queréndaro, Diana Caballero Romero, fue incendiado y baleado por sujetos armados, mientras que en junio fue asesinada Martha Laura Mendoza, alcaldesa morenista de Tepalcatepec, durante un ataque armado contra su familia a las afueras de su domicilio. En la agresión también falleció su esposo.