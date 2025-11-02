Entre indignación y reclamos despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado durante festival

Más Información
Ligan asesino de Carlos Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional: Gabinete de Seguridad
Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan; afirma que no habrá impunidad
La mañana de este domingo 2 de noviembre fue despedido el presidente municipal Carlos Manzo, asesinado en un ataque directo la noche de este sábado 1 de noviembre durante la inauguración del Festival de Velas en la plaza principal de Uruapan, Michoacán.
Manzo Rodríguez fue velado de manera privada en la funeraria San José, hasta donde fue convocado el pueblo de Uruapan para despedir a quien entregó su corazón y esfuerzo por el municipio.
“Acompañemos con respeto, cariño y gratitud a nuestro presidente, amigo y servidor del pueblo”, señala una publicación en el Facebook del edil.
Al sepelio asistió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien fue corrido del mismo por los pobladores que se encontraban presentes.
Videos en redes sociales muestran al gobernador saliendo de la funeraria acompañado de una numerosa escolta mientras los asistentes le gritan e insultan.
“¡Fuera, asesino!”, “¡Fue tu culpa!” y “Hipócrita”, fueron algunas de las palabras que recibió el gobernador de Michoacán.
Posteriormente, Ramírez Bedolla compartió en su cuenta de X que asistió al sepelio donde externó sus sinceras condolencias a los familiares de Carlos Manzo.
“En medio de estos momentos tan difíciles, acompañé a mi amigo y compañero Juan Manzo, subsecretario de Gobierno, a su mamá, a su esposa Grecia y a sus familiares”.
La publicación estuvo acompañada de varias fotografías donde se observa al gobernador entre los asistentes al sepelio y abrazando a los familiares del presidente municipal.
Por último, reconoció que este asesinato genera mucha rabia e indignación entre la población por lo que aseguró que se actuará de manera inmediata para garantizar que haya justicia y paz para el pueblo de Uruapan.
“Todos estamos consternados e indignados, pero vamos a dar la cara”, escribió.
Avanzan investigaciones por asesinato del alcalde de Uruapan; hay dos detenidos y un agresor abatido: Fiscalía de Michoacán
