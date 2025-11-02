Entre indignación y reclamos despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado durante festival

La mañana de este domingo 2 de noviembre fue despedido el presidente municipal Carlos Manzo, asesinado en un ataque directo la noche de este sábado 1 de noviembre durante la inauguración del Festival de Velas en la plaza principal de Uruapan, Michoacán.

Manzo Rodríguez fue velado de manera privada en la funeraria San José, hasta donde fue convocado el pueblo de Uruapan para despedir a quien entregó su corazón y esfuerzo por el municipio.

“Acompañemos con respeto, cariño y gratitud a nuestro presidente, amigo y servidor del pueblo”, señala una publicación en el Facebook del edil.

Foto: Facebook

Al sepelio asistió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien fue corrido del mismo por los pobladores que se encontraban presentes.

Videos en redes sociales muestran al gobernador saliendo de la funeraria acompañado de una numerosa escolta mientras los asistentes le gritan e insultan.

“¡Fuera, asesino!”, “¡Fue tu culpa!” y “Hipócrita”, fueron algunas de las palabras que recibió el gobernador de Michoacán.

“Fuera asesino” le gritan a Ramírez Bedolla al salir de la funeraria donde velan al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.



La gente de Uruapan, como mucha en todo México, está furiosa. pic.twitter.com/JCgXhkL5zq — Claudio Ochoa Huerta (@ClaudioOchoaH) November 2, 2025

Posteriormente, Ramírez Bedolla compartió en su cuenta de X que asistió al sepelio donde externó sus sinceras condolencias a los familiares de Carlos Manzo.

“En medio de estos momentos tan difíciles, acompañé a mi amigo y compañero Juan Manzo, subsecretario de Gobierno, a su mamá, a su esposa Grecia y a sus familiares”.

La publicación estuvo acompañada de varias fotografías donde se observa al gobernador entre los asistentes al sepelio y abrazando a los familiares del presidente municipal.

Por último, reconoció que este asesinato genera mucha rabia e indignación entre la población por lo que aseguró que se actuará de manera inmediata para garantizar que haya justicia y paz para el pueblo de Uruapan.

“Todos estamos consternados e indignados, pero vamos a dar la cara”, escribió.

En medio de estos momentos tan difíciles, acompañé a mi amigo y compañero Juan Manzo, subsecretario de Gobierno, a su mamá, a su esposa Grecia y a sus familiares al sepelio de Carlos Manzo, en la ciudad de Uruapan, a quienes les externé mis sinceras condolencias.



Sé que su… pic.twitter.com/Al4dF5lztx — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) November 2, 2025

