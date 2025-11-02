Durante la noche del 1 de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido tras un evento público en esa localidad.

De acuerdo con el fiscal estatal, los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas, cuando el alcalde fue agredido a balazos. Aunque fue trasladado a un hospital, perdió la vida a las 20:50 horas debido a la gravedad de las heridas.

En el lugar del ataque, las autoridades abaten a uno de los agresores y aseguran un arma corta calibre 9 mm, además de siete casquillos percutidos. El presunto atacante no portaba identificación, por lo que la Fiscalía trabaja en su identificación.

Asimismo, resultó lesionado un regidor identificado como Víctor Hugo, quien se encuentra fuera de peligro.

Como parte de los adelantos en la investigación, el fiscal informó que dos personas fueron detenidas por su probable participación en el ataque, y que se desplegó un equipo especial de la Fiscalía de Homicidios, peritos y ministerios públicos hacia Uruapan para dar seguimiento al caso y esclarecer los hechos.

El funcionario estatal aseguró que se mantiene la coordinación con distintas autoridades federales y locales para garantizar el avance de las investigaciones y que en las próximas horas se darán a conocer nuevos datos sobre este lamentable crimen.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para esclarecer el lamentable homicidio de Carlos Manzo.

