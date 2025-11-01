Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; abaten a uno de los agresores

El Gabinete de Seguridad reportó que el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, murió tras el ataque directo que sufrió esta noche.

A través de un mensaje en una red social, aseguró que el asesinato no quedará impune.

"Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida", indicó.

Lee también VIDEO Alcalde de Uruapan, Michoacán, es asesinado en ataque armado en Festival de Velas

Señaló que "las autoridades del @GobMichoacan y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población. Este crimen no quedará impune".

Condenan crimen

Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan Carlos Manzo, por el cual, ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida.

El Secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y la Guardia Nacional se encuentran en el municipio coordinando acciones de seguridad.

Lee también Muere a tiros, sobrino de Hipólito Mora, y esposa; Fiscalía de Michoacán abre carpeta de investigación

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc