Más Información

Reportan 23 muertos, entre ellos 4 niños, tras incendio en Waldo's de Hermosillo; hay 12 heridos

Reportan 23 muertos, entre ellos 4 niños, tras incendio en Waldo's de Hermosillo; hay 12 heridos

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; abaten a uno de los agresores

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; abaten a uno de los agresores

Derecha española exige la renuncia del ministro José Manuel Albares tras reconocer agravios en La Conquista; "es el peor representante"

Derecha española exige la renuncia del ministro José Manuel Albares tras reconocer agravios en La Conquista; "es el peor representante"

VIDEO Alcalde de Uruapan, Michoacán, es asesinado en ataque armado en Festival de Velas

VIDEO Alcalde de Uruapan, Michoacán, es asesinado en ataque armado en Festival de Velas

NBA en México: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido entre Mavericks y Pistons?

NBA en México: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido entre Mavericks y Pistons?

Sheinbaum lamenta tragedia por incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo; instruye envío de apoyo federal

Sheinbaum lamenta tragedia por incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo; instruye envío de apoyo federal

El Gabinete de Seguridad reportó que el presidente municipal de Uruapan, , Carlos Manzo, murió tras el ataque directo que sufrió esta noche.

A través de un mensaje en una red social, aseguró que el asesinato no quedará impune.

"Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida", indicó.

Lee también

Señaló que "las autoridades del @GobMichoacan y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población. Este crimen no quedará impune".

Condenan crimen

Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan Carlos Manzo, por el cual, ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida.

El Secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y la Guardia Nacional se encuentran en el municipio coordinando acciones de seguridad.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

Noticias según tus intereses

[Publicidad]