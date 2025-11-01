Michoacán.- Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino del exlíder y fundador de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez, murió a tiros junto con su esposa, en la tenencia Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), Michoacán.

Familiares de Cano Torres, exigieron a las autoridades, una explicación sobre lo ocurrido la madrugada de este sábado, en esa localidad de la Tierra Caliente, ya que aseguran, fueron torturados antes de ser asesinados.

Familiares de Cano Torres, exigieron a las autoridades, una explicación sobre lo ocurrido la madrugada de este sábado. Foto: Especial

Hasta este momento, no hay un comunicado o versión oficial sobre este hecho en el que murió el citricultor y exintegrante de las autodefensas, así como su esposa, quien acababa de llegar de Estados Unidos, ya que ambos tenían también la residencia de ese país.

