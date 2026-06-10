La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que bajó la inflación este martes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que hay certeza en inversiones y habrá más.

"Si no hubiera confianza en México, el peso no estaría como está. Por cierto, una buena noticia: ayer bajo la inflación; estamos abajo de 4%, es por el resultado del trabajo permanente que hemos estado haciendo para que no suba el precio de la gasolina, no suba el precio del diésel.

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"El PACIC, el trabajo con los jitomateros para que disminuya en las centrales de abasto. 3.94%, abajo de 4%. Sigue disminuyendo la inflación", declaró.

"Entonces, es parte de la confianza que hay en México, la certeza jurídica y va a haber más inversión. Como lo dije, este segundo semestre que viene va a ser muy bueno para el país", agregó Sheinbaum Pardo.

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El Plan México va "en tiempo y forma": Marcelo Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la “Mañanera del Pueblo” del miércoles 10 de junio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Por su parte, Marcelo Ebrard afirmó que con el Plan México se va "en tiempo y forma", además que el Gobierno tiene "un ritmo de inversiones extranjera directa muy elevado".

Al señalar "una condición mucho más favorable para nuestro país", el secretario de Economía mencionó que la inflación está a la baja y las exportaciones van a la alza.

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"Se esperaba un impacto mayor de aranceles y otras medidas, y gracias a las medidas que el Plan México previó, hay un proceso de ajuste favorable para nuestro país", dijo.

Señaló que la próxima semana se realizará una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos para avanzar en la negociación del T-MEC. "Tenemos todos los argumentos, estamos preparados", dijo.

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