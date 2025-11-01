Culiacán, Sin. En hechos de violencia que se registraron en distintos puntos de la capital del estado, tres personas del sexo masculino fueron asesinados a balazos, una de las victimas es el adolescente, Misael “N”, de 16 años de edad, el cual fue privado de la vida de varios impactos cuando conducía su motocicleta.

La noche del viernes pasado, durante los festejos del Halloween que tuvieron lugar en varios sitios de Culiacán, sobre todo en el desarrollo Urbano de Tres Ríos, del jovencito Misael “N”, quien conducía una motocicleta fue interceptado por hombres armados.

El menor que circulaba por la avenida de los Andes, en el fraccionamiento Villa Bonita, fue privado de la vida por desconocidos que lograron huir de la zona, pese al operativo que se efectuó en la capital del estado.

Una persona del sexo masculino que caminaba por la calle Cosmos, de la colonia Rosario Uzarraga fue asesinado de varios disparos a corta distancia, sus familiares que viven cerca de donde ocurrió los hechos al salir, descubrieron que la víctima era Paul Alejandro “N” de 40 años de edad.

Sus agresores que viajaban en un vehículo compacto, cuyas características se desconocen, lograron huir, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado se presentó a dar fe del nuevo homicidio.

En un hospital de la capital del estado, falleció por heridas de bala, Edgar “N” de 31 años de edad, quien horas antes sufrió un atentado en la colonia Miguel Alemán, donde una persona que se encontraba con él platicando de nombre Cesar “N”, murió del ataque.

Sobre este atentado, las autoridades de seguridad pública de Culiacán fueron notificados que sobre la avenida Aquiles Serdán, esquina con Juan José Ríos, muy cerca de la escuela secundaria federal dos y del estadio de beisbol de los Tomateros de Culiacán dos personas habían sido atacadas a balazos.

Edgar “N”, originario de la ciudad de México, quien resultó herido, fue trasladado a un hospital donde pocas horas después falleció, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

