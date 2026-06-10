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Cuernavaca.- El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Morelos solicitó formalmente al Congreso del Estado la separación del cargo y la inhabilitación para ocupar cargos de los presidentes municipales de Tlaquiltenango y Xoxocotla. La medida responde a una orden federal derivada de una resistencia absoluta y desacato sistemático a sentencias judiciales que rebasan los cinco años de antigüedad.
El magistrado presidente del TJA, Guillermo Arroyo Cruz, confirmó que las notificaciones legales fueron entregadas a la Mesa Directiva y a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Poder Legislativo, y consideró que la intervención del Congreso es obligatoria por tratarse de funcionarios electos por el voto popular, a quienes el tribunal no puede remover de manera directa.
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El origen del conflicto legal radica en juicios de pensiones promovidos por ciudadanos y radicados en la Tercera Sala del TJA, y a pesar de que los ayuntamientos recibieron condenas definitivas para ejecutar los pagos resarcitorios, los alcaldes implementaron tácticas dilatorias para prolongar los juicios y evadir el cumplimiento de las resoluciones, explicó el magistrado.
El Congreso local iniciará un procedimiento equiparable al juicio político para evaluar la conducta de los ediles, quienes fueron notificados personalmente en sus oficinas de manera previa.
De acuerdo con Arroyo Cruz, el proceso legislativo contempla, además del cese inmediato de sus funciones ejecutivas, una inhabilitación de hasta un año para ejercer cualquier cargo dentro de la administración pública.
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