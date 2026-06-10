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Tultitlán, Méx. – En el canal de Buenavista fue localizado el cuerpo sin vida de una persona la mañana de este miércoles.
Vecinos del fraccionamiento Bosques de Tultitlán notificaron a las autoridades sobre la aparición de un cadáver flotando en las aguas negras del canal.
La zona cercana a la estación Cueyamil del Tren Felipe Ángeles fue acordonada en espera de la llegada de agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
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Por esta situación, hay avance lento de vehículos en el cruce del Boulevard Tultitlán y la Avenida Recursos Hidráulicos.
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mahc/LL
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