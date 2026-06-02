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Zumpango, Méx.- Lila Orozco Godínez se convirtió en la usuaria número 1 millón del Tren Felipe Ángeles, quien fue reconocida por autoridades del sistema de transporte ferroviario y de la terminal aeroportuaria AIFA.
“Es muy agradable tener la sorpresa de ser la usuaria 1 millón, de todas las atenciones que han tenido y de conocer este maravilloso servicio del Tren Felipe Ángeles”, dijo Orozco.
La mujer contó que es originaria de la Ciudad de México y que viajó a la rivera Nayarita a un viaje de placer y de Nayarit tomó un avión para llevar por primera vez al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
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“Y así fue como fui la usuaria 1 millón. Es la primera vez que llego al AIFA y que ocupo este tren (Felipe Ángeles). Muy bonito, me encantó”, comentó Lila Orozco.
El Tren Felipe Ángeles inició sus operaciones el pasado 26 de abril y a poco más de un mes, ya registró 1 millón de personas usuarias que han viajado en la nueva ruta que conecta a Buenavista con el AIFA a través del ramal construido por el gobierno federal y que consta de 6 estaciones y la terminal.
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jecg/cr
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