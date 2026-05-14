Nextlalpan, Méx.- Los paraderos instalados al exterior de las estaciones del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA, operan con pocas unidades de transporte público, lo que complica la llegada de usuarios.

Alicia Romero, habitante del municipio de Nextlalpan, explicó que desde que comenzó a funcionar el nuevo tren, decidió usarlo para llegar a su trabajo en la Ciudad de México. Y para trasladarse a la estación Xaltocán, toma una combi desde el fraccionamiento Santa Inés, la cual le cobra 14 pesos y, a su regreso, debe esperar entre 20 y 30 minutos a que salga otra camioneta. O bien, salir y esperar un taxi que le cobra 40 pesos.

Romero contó que los primeros días veía una o dos camionetas de transporte público en el paradero construido al exterior del Tren Felipe Ángeles. Y con el paso de los días, lo más que ha observado son 3 unidades con destino como Santa Inés, Zumpango y Ojo de Agua.

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“Supongo que conforme pasen los días se irán viendo más combis porque ahorita pienso que son insuficientes. Por ejemplo, aquí de noche está muy solo, yo regreso a las 10:30-11:00 de la noche y he tenido suerte de que alcanzo. También me pongo a pensar en qué pasaría si ya no encuentro transporte, un taxi o un Uber a esas horas me saldría muy caro”, dijo.

El UNIVERSAL realizó un recorrido por los paraderos que fueron construidos al exterior de cinco de las 6 estaciones intermedias del nuevo ramal ferroviario con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles: Cueyamil, La Loma, Prados Sur, Cajiga y Xaltocán.

Y en todos hubo de dos a tres camionetas de transporte público, cuyos choferes pueden ingresar, caso contrario a los conductores de taxis de sitio o taxis de aplicaciones, a quienes les dan la indicación de esperar a sus respectivos pasajeros al exterior de los sitios.

En la estación Cueyamil, la primera del ramal con dirección al AIFA y ubicada en el municipio de Tultitlán, Toño, conductor de un taxi, explicó que le ha tocado llevar a pasajeros a destinos como las colonias Lázaro Cárdenas, Ciudad Labor, COCEM, Lechería y Chilpan, con precios de traslado que van de los 40 a los 80 pesos. Y puntualizó que las camionetas de transporte público no se quedan mucho tiempo.

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Al respecto, Rodrigo Bernal, quien conduce una combi, señaló que al ser operador de un vehículo del cual debe entregar una cuenta diaria, espera de 20 a 25 minutos y después se va para seguir su ruta, ya que “si me espero más pierdo”. Además, sostuvo que los pasajeros le han contado que los trenes pasan cada 30 minutos y en esa estación baja poca gente.

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