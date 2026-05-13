Zumpango, Méx.- A partir de este 13 de mayo, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles estará operando un Módulo de Expedición de Licencias de Conducir del Estado de México.

El AIFA publicó a través de sus redes sociales la información, en la que precisa que los trámites que podrán realizarse son los de: primera vez, renovación y duplicado por robo y extravío.

Los usuarios de la terminal aeroportuaria que estén en el AIFA, podrán acudir al nuevo módulo de la Secretaría de Movilidad del gobierno del Estado de México para realizar el trámite.

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Las licencias que se podrán serán únicamente para conductores de automóviles. Foto: Especial.

La Unidad Móvil de Expedición de Licencias de la SEMOV se ubica en la Plaza La Mexicana y comenzó a prestar servicio desde las 9:00 de la mañana de este miércoles 13 de mayo.

Las licencias que se podrán expedir en ese espacio serán únicamente para conductores de automóviles, ya que para motocicletas se requiere de hacer un examen de manejo.

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