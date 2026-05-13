Luego de afirmar que está de acuerdo con la definición de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para respetar el calendario escolar 2025-2026 y las clases concluyan el 15 de julio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo su petición para declarar como día inhábil el 11 de junio, fecha de la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Banorte.

“Públicamente digo que estoy de acuerdo en que se respete el calendario escolar. Es muy importante decir la preocupación de sectores, de las madres de familia sobre los cuidados, así que apoyamos plenamente que se mantenga el calendario”, dijo.

En conferencia, Brugada Molina aclaró que ella no propuso que se suspendieran las clases ni se recortara el calendario escolar con motivo de la justa deportiva, pero sostuvo su petición para que el día de la inauguración sea inhábil, con el fin de “que la población pueda vivir ese día el Mundial y no sólo los que van al estadio”.

“Lo que yo he dicho y lo sostengo es que el día de la inauguración fuese un día inhábil, nunca dije: ‘propongo que se suspendan las clases’ o que yo propuse que se recorriera el calendario”, indicó.

En Azcapotzalco, la jefa de Gobierno rechazó las versiones en las que se ha mencionado que pidió a la población de la Ciudad de México quedarse en sus casas para que los turistas puedan pasear ese día.

Respondió que esto “de ninguna manera” es así, pues por el contrario, aseguró que su administración ha promovido que se viva un Mundial “social” con festivales futboleros, como el que se instalará en la Plaza de la Constitución y canchas en todas las alcaldías.

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