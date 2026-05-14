Más Información

Brugada convierte CDMX en “ajolotitlán”; expertos ven falta de estrategia de imagen

Brugada convierte CDMX en “ajolotitlán”; expertos ven falta de estrategia de imagen

La mañanera de Sheinbaum, 14 de mayo, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 14 de mayo, minuto a minuto

PAS, el otro partido que llevó a Rocha al poder; en 2021 fue el único aliado de Morena

PAS, el otro partido que llevó a Rocha al poder; en 2021 fue el único aliado de Morena

Dejó Rocha iniciativa para blindar datos de su gobierno

Dejó Rocha iniciativa para blindar datos de su gobierno

Conagua anuncia inversión de 11 mil 972 mdp en obras para evitar inundaciones; realiza trabajos de drenaje, saneamiento y desazolve

Conagua anuncia inversión de 11 mil 972 mdp en obras para evitar inundaciones; realiza trabajos de drenaje, saneamiento y desazolve

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

La presidenta sostuvo este jueves 14 de mayo una llamada telefónica con el mandatario coreano Lee Jae Myung, a quien agradeció las facilidades para que saludara desde un balcón de Palacio Nacional a las y los ARMY.

La Secretaría de Relaciones Exteriores () informó que el Mandatario de la República de Corea agradeció y aceptó la invitación realizada por la presidenta de México para efectuar una visita al país este año.

En la llamada, dijo la SRE a cargo del canciller Roberto Velasco, coincidieron "en profundizar la excelente relación bilateral y la cooperación económica entre ambos países".

Lee también

"La presidenta agradeció sus gestiones para que más de 50 mil seguidoras y seguidores de BTS en México vivieran un momento especial en el Zócalo capitalino, como muestra de los vínculos culturales que también acercan a ambos pueblos", detalló.

Durante la conversación también se destacó la complementariedad entre México y Corea del Sur, así como el potencial para expandir el comercio, la inversión y el intercambio de puntos de vista sobre asuntos globales.

Apuntó que Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales e inversionistas de México, con más de dos mil empresas establecidas en nuestro país, "que contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleos".

Ambos gobiernos acordaron que los detalles y la fecha de la visita serán concluidos por los canales diplomáticos correspondientes.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]