La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este jueves 14 de mayo una llamada telefónica con el mandatario coreano Lee Jae Myung, a quien agradeció las facilidades para que BTS saludara desde un balcón de Palacio Nacional a las y los ARMY.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Mandatario de la República de Corea agradeció y aceptó la invitación realizada por la presidenta de México para efectuar una visita al país este año.

En la llamada, dijo la SRE a cargo del canciller Roberto Velasco, coincidieron "en profundizar la excelente relación bilateral y la cooperación económica entre ambos países".

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"La presidenta agradeció sus gestiones para que más de 50 mil seguidoras y seguidores de BTS en México vivieran un momento especial en el Zócalo capitalino, como muestra de los vínculos culturales que también acercan a ambos pueblos", detalló.

Durante la conversación también se destacó la complementariedad entre México y Corea del Sur, así como el potencial para expandir el comercio, la inversión y el intercambio de puntos de vista sobre asuntos globales.

Apuntó que Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales e inversionistas de México, con más de dos mil empresas establecidas en nuestro país, "que contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleos".

Ambos gobiernos acordaron que los detalles y la fecha de la visita serán concluidos por los canales diplomáticos correspondientes.

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