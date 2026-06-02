Por segundo día consecutivo el Tren Ligero suspendió su servicio en la Ciudad de México, esta vez, por la caída de una rama sobre la catenaria de la interestación Huipulco - Xomali.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que al momento hay servicio provisional de Tasqueña al Estadio Azteca, y que el personal ya labora en el lugar para el retiro de la rama.

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Esto derivó –nuevamente– en un colapso en la movilidad del sur, ya que la gente que viaja a Tlalpan y Xochimilco no consigue abordar el transporte público que los lleva a sus hogares ya que circulan saturados.

“Meses de remodelación y trenes nuevos para que al final no haya transporte. Los camiones pasan súper llenos y ya muchas personas vamos caminando por la falta de servicio en el Tren Ligero”, expresó un usuario en redes sociales.

#MovilidadCDMX



TREN LIGERO



Por rama sobre catenaria en interestación Huipulco -Xomali, servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca.



Personal de STE labora en el lugar para el retiro de la rama. pic.twitter.com/8cEEcwBwVH — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 3, 2026

Las fallas en el Tren Ligero

Apenas ayer un convoy del Tren Ligero registró una falla entre las estaciones Registro Federal y Textitlán; el incidente de "El Ajolote" ocurrió por la rotura de un cable, por lo que el servicio fue suspendido por horas.

A escasos días de la inauguración del Mundial 2026, los usuarios tuvieron que caminar sobre las vías para salir de la estación afectada. Recalcar que ‘El Ajolote’ fue inaugurado el pasado 11 de mayo por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, mismo que –prevé– ser el método de transporte más accesible hacia el Estadio Azteca.

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