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Nueva York. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, destacó este domingo que el deporte une a las sociedades "más allá de las discrepancias" y ensalzó que la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina lo pondrá de manifiesto por "el buen rollo" y "la buena energía que se respira" en Nueva York.
En declaraciones a RTVE, recogidas por EFE, Sánchez respondió así al ser preguntado sobre si tendrá oportunidad de charlar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando coincidan en el palco en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Nueva York) para ver el partido.
Sánchez aseguró que en primer lugar dará la enhorabuena por el aniversario de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, al tiempo que hará extensible la felicitación por el "éxito" del mundial también a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al primer ministro canadiense, Mark Carney.
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En este contexto, eludió hablar de diferencias políticas y destacó que "hay muchas cosas que unen" a la sociedad estadounidense y española para, a continuación, zanjar: "Más allá de las discrepancias que podamos tener, el deporte une y estoy seguro de que hoy va a ser uno de esos días".
Asimismo, Sánchez puso en valor que las sedes principales del próximo Mundial en 2030 sean España, Portugal y Marruecos, países que albergarán la mayor parte del torneo y la fase de eliminación directa.
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"Recogemos el testigo de un gran mundial y estoy convencido de que nosotros lo vamos a hacer aún si cabe mucho mejor", señaló.
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Sobre que la entrega del trofeo al ganador de este Mundial 2026 la haga el presidente de Estados Unidos, Sánchez bromeó: "Es la tónica habitual cuando hablamos de Trump".
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A renglón seguido, añadió que lo importante no es quién lo entregue, sino quién lo reciba: "Y yo espero que sea la selección española", ha ensalzado.
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ss
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