Tultitlán, Méx. — “¡La obra del Suburbano está destruyendo nuestro patrimonio!”, “¡Soluciones, ya!”, exclamaron vecinos del fraccionamiento Bosques de Tultitlán durante una protesta simbólica al exterior de la estación Cueyamil del Tren Felipe Ángeles.

Lo anterior, debido a que aseguran que desde hace dos semanas fueron detenidas las obras de introducción de drenaje en la Avenida Recursos Hidráulicos y por el presunto incumplimiento de acuerdos con instancias del gobierno federal.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, te solicitamos ayuda para que la SICT cumpla sus compromisos y acuerdos”, expresaron en una de las lonas que colocaron en una barda, frente a la primera estación del tren con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Lee también Inauguran incompleta obra de Jardín en Tlalpan

Entre las preocupaciones que tienen los habitantes de Bosques de Tultitlán está que vuelvan a inundarse como en septiembre del 2024, cuando una fuerte tromba y la falta de drenaje causaron que el agua se metiera a las viviendas.

La idea original de los manifestantes era ingresar a la estación Cueyamil para cerrar los accesos y externar la inconformidad.

Sin embargo, señalan que, por la lluvia registrada esta mañana, no tuvieron la convocatoria vecinal deseada.

Lee también Lluvia pone a prueba el Jardín Flotante en su apertura

Después de la inauguración del Tren Felipe Ángeles, ocurrida el pasado 26 de abril, sostuvieron reuniones con autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y del gobierno del Estado de México, quienes les informaron que las peticiones avanzaban y después dejaron de contestarles.

Vecinos bloquean acceso al Tren Felipe Ángeles en Tultitlán

Como parte de una protesta para exigir el cumplimiento de una obra de drenaje y reparación de barda, vecinos del fraccionamiento Bosques de Tultitlán bloquearon el paso a la estación Cueyamil del Tren Felipe Ángeles.

Las personas usuarias del sistema de transporte ferroviario no pudieron salir ni entrar por el puente peatonal provisional que fue instalado, del lado de la Avenida Recursos Hidráulicos.

Lee también Caso Ayotzinapa: Padres acusan "puerquero" con líneas de investigación; señalan operativo en su contra para evitar llegar con la CNTE

Vecinos bloquean acceso al Tren Felipe Ángeles en Tultitlán. Foto: Emilio Fernández

Por espacio de aproximadamente 30 minutos cerraron ese acceso de la estación Cueyamil, exigiendo la presencia de autoridades del gobierno federal para que les ayuden a encontrar soluciones en sus demandas.

Utilizaron una malla ciclónica y lazos para bloquear el paso, mientras que usuarios intentaron salir. Sin embargo, tuvieron que hacemos por el otro extremo de la estación Cueyamil, la primera del Tren Felipe Ángeles.

Además, señalaron que de no encontrar solución piensan bloquear otras vialidades como la Vía López Portillo o el Boulevard Tultitlán.

Lee también Video revelaría a las responsables del abandono de un feto en Toluca; cámaras captan a dos mujeres y Fiscalía investiga

Bloquean Avenida Recursos Hidráulicos y Boulevard Tultitlán. Foto: Emilio Fernández

Bloquean Avenida Recursos Hidráulicos y Boulevard Tultitlán

El cruce de la Avenida Recursos Hidráulicos y el Boulevard Tultitlán se encuentra bloqueado por un grupo de manifestantes del fraccionamiento Bosques de Tultitlán.

Los vecinos exigen el cumplimiento de acuerdos a obras de mitigación por la construcción del Tren Felipe Ángeles.

La introducción de drenaje y reparación de una barda perimetral, forman parte de las acciones que aseguran, el gobierno federal no ha concluido.

Bloquean Avenida Recursos Hidráulicos y Boulevard Tultitlán. Foto: Emilio Fernández

Son aproximadamente 50 personas las que se manifiestan impidiendo el paso de unidades vehiculares en el cruce vial que conecta hacia la Vía José López Portillo y también hacia el Circuito Exterior Mexiquense.

Al inicio de la protesta, bloquearon solo la Avenida Recursos Hidráulicos y el acceso a la estación Cueyamil del Tren Felipe Ángeles.

mahc/LL